Musk contro Zuckerberg: la sfida dei miliardari social

Secondo Elon Musk, l'incontro avverrà in una "location epica" in Italia.

Elon Musk non rinuncia all'attesissimo incontro di boxe contro Mark Zuckerberg. Su suo social Twitter, recentemente ribattezzato X, il miliardario ha aggiornato fan e detrattori sull'atteso faccia a faccia, informando la comunità online che l'incontro avverrà in una "location epica" in Italia.

Insistendo sul fatto che il luogo è stato scelto in collaborazione con il governo italiano, Musk ha spiegato che l'incontro di boxe sarà trasmesso in live-streaming sia su Twitter che sui social appartenenti a Meta, e dunque a Mark Zuckerberg.

Le condizioni di salute dei due miliardari però potrebbero ritardare l'incontro. Musk ha risposto a un commentatore che gli chiedeva come fosse andata la sua recente risonanza magnetica, rispondendo che ha un "problema" alla scapola. Ha detto che richiederà un piccolo intervento chirurgico e alcuni mesi di recupero.

Sia Musk che il "rivale" Mark Zuckerberg si sono pubblicamente impegnati in un combattimento di MMA, che inizialmente era nato come uno scherzo tra i due miliardari della tecnologia.

A giugno, il fondatore di Tesla e SpaceX ha scritto su Twitter: "Sono pronto per un incontro sul ring, se lui lo è". Zuckerberg ha risposto, invitando Musk a "inviare la location" per il combattimento proposto.

Il proprietario di X è stato più esplicito riguardo all'incontro, anche se ha suggerito che potrebbe in realtà trattarsi più di un "dibattito". Domenica 6 agosto, tuttavia, Elon Musk ha confermato la natura fisica dell'incontro, twittando: "L'incontro Zuck-Musk sarà trasmesso in live-streaming su X. Tutti i proventi andranno in beneficenza per i veterani".

Il 52enne ha poi aggiunto di aver "sollevato pesi per tutto il giorno, preparandosi per l'incontro" contro il suo avversario 39enne.