Il rapper Tory Lanez è stato condannato a 10 anni di carcere da un tribunale di Los Angeles per aver sparato a Megan Thee Stallion.

Un giudice ha condannato il rapper Tory Lanez a 10 anni di carcere per aver sparato e ferito ai piedi la superstar dell'hip-hop Megan Thee Stallion, ponendo fine a una saga legale e culturale durata tre anni e che ha sconvolto le carriere di entrambi gli artisti.

PUBBLICITÀ

Il giudice della Corte Superiore di Los Angeles David Herriford ha emesso la sentenza nei confronti del 31enne Lanez, condannato a dicembre per tre reati: aggressione con arma da fuoco semiautomatica, detenzione di un'arma da fuoco carica e non registrata in un veicolo e scarico di un'arma da fuoco con grave negligenza.

Dall'incidente iniziale avvenuto sulle colline di Hollywood nel luglio del 2020 fino alla maratona per la sentenza, con un'udienza durata due giorni, il caso ha sollevato un polverone nella comunità hip-hop, sollevando questioni come la riluttanza delle vittime nere a parlare con la polizia, le questioni di genere nell'hip-hop, la tossicità online, la protezione delle donne nere e le ramificazioni del misogynoir, un particolare tipo di misoginia che le donne nere sperimentano.

Herriford ha detto che è "difficile conciliare" il ritratto che gli amici e la famiglia di Lanez hanno fatto durante l'udienza di una persona gentile, caritatevole e buon padre di un figlio di 6 anni con la persona che ha sparato a Megan.

"A volte le persone buone fanno cose cattive", ha detto Herriford. "Le azioni hanno conseguenze e in questo caso non ci sono vincitori".

Megan, 28 anni, ha testimoniato durante il processo che Lanez, il cui vero nome è Daystar Peterson, le ha sparato un colpo di pistola alla nuca e le ha gridato di ballare mentre si allontanava da un SUV su cui viaggiavano, dopo aver lasciato una festa in piscina a casa di Kylie Jenner. Ha dovuto subire un intervento chirurgico per rimuovere i frammenti di proiettile. Solo mesi dopo ha rivelato chi aveva sparato.

"Da quando sono stata ferocemente colpita dall'imputato, non ho vissuto un solo giorno di pace", ha dichiarato Megan in una dichiarazione letta in tribunale da un pubblico ministero lunedì. "Sto lentamente guarendo, ma non sarò mai più la stessa".

Lanez ha chiesto la grazia a Herriford poco prima che il giudice emettesse la sentenza, chiedendo la libertà vigilata o una pena detentiva minima.

"Se potessi tornare indietro e cambiare la serie di eventi di quella notte, lo farei", ha continuato Lanez. "La vittima era una mia amica, una persona a cui tengo ancora oggi", ha dichiarato Lanez, prima di aggiungere: "Di tutto ciò che ho fatto di sbagliato quella notte mi assumo la piena responsabilità".

Lanez è apparso disorientato durante la lettura della sentenza, ma non ha avuto alcuna reazione visibile. Anche i suoi familiari e i fan presenti in aula sono rimasti in silenzio dopo la sentenza.

"Siamo estremamente delusi", ha dichiarato Jose Baez, avvocato di Lanez, fuori dal tribunale. "Ho visto casi di omicidio stradale e altri casi in cui c'è stato un decesso, e l'imputato ha comunque ottenuto meno di 10 anni". Baez ha definito la sentenza "un altro esempio di qualcuno che viene punito per il suo status di celebrità e che viene utilizzato come esempio. Ma lui non è un esempio. È un essere umano".

Gli avvocati di Lanez hanno intenzione di fare appello e di chiedere il rilascio del loro cliente su cauzione.

PUBBLICITÀ

Megan Thee Stallion, il cui nome legale è Megan Pete, è stata ripetutamente elogiata dai pubblici ministeri per il suo coraggio nel testimoniare durante il caso e nel sopportare le campagne di odio online che l'hanno presa di mira.

"Spero che il coraggio della signorina Pete dia speranza a coloro che si sentono impotenti", ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón parlando di Megan in una conferenza stampa dopo la sentenza.