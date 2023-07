Di Euronews Cult

Rimaste nella stessa collezione privata per quasi 200 anni, le opere ritraggono due parenti del Maestro olandese: il ricco idraulico di Leida, Jan Willemsz van der Pluym, e sua moglie Jaapgen Carels. Opere poco conosciute anche dai critici, ma "attribuite" ufficialmente a Rembrandt

Da opere sconosciute agli studiosi al "colpo grosso" di Christie's, a Londra: circa 11 milioni di sterline, vale a dire 13 milioni di euro! E le stime erano di 7-9 milioni...

Merito di due ritratti di piccole dimensioni, "autenticati" come opere di Rembrandt (1606-1669), completamente dimenticati anche dagli esperti.

I dipinti sono stati autenticati dopo una approfondita indagine accademica e un'analisi scientifica, condotta presso il Rijksmuseum di Amsterdam.

Rimaste nella stessa collezione privata di una famiglia inglese per quasi 200 anni (senza che i proprietari sapessero che erano "firmate" Rembrandt), le due opere ritraggono due parenti del Maestro olandese: il ricco idraulico di Leida, Jan Willemsz van der Pluym, e sua moglie Jaapgen Carels.

La "famiglia" Rembrandt. Frank Augstein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Con appena 20 cm di altezza, si ritiene che le due opere siano state l'ultima coppia conosciuta di ritratti di Rembrandt a rimanere in mani private e non in un museo.

Christie's detiene il record mondiale d'asta per Rembrandt, stabilito nel 2009 con la vendita di "Ritratto di uomo con braccia aperte", per oltre 20 milioni di sterline.