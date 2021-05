La bottiglia più cara della Terra e dello spazio ora potrebbe valere un milione di dollari. La famosa casa d’aste Christie's si prepara a mettere all’asta un vino rosso della prestigiosa cantina Château Petrus situata nei pressi di Bordeaux. La particolarità di questa bottiglia è che è stata sottoposta a un periodo di invecchiamento davvero speciale, ovvero sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il prezzo di vendita stimato dagli esperti è l'equivalente di 830.000 euro. Secondo Tim Triptree, Direttore del settore vino Christie's, il fortunato acquirente riceverà una straordinaria bottiglia di Petrus invecchiata per 14 mesi sulla ISS e insieme ne riceverà anche una invece fatta invecchiare nelle cantine. Così potrà fare un confronto tra i due vini quando li stapperà. Il ricavato servirà a finanziare la ricerca sull'agricoltura.”

wine ISS Kin Cheung/AP2008

Gli aromi di questo rosso speciale

Sentori di petali di rosa, riflessi di arancio bruciato, aromi di cuoio stagionato. Questi i risultati della ricerca degli esperti sul vino. Obiettivo: rendere le piante sulla Terra più resistenti ai cambiamenti climatici e alle malattie esponendole a nuovi stress, e capire meglio il processo di invecchiamento e la fermentazione del vino. In una degustazione 12 intenditori hanno assaggiato uno dei vini che ha viaggiato nello spazio, confrontandolo in un test alla cieca con a una bottiglia della stessa annata rimasta in una cantina.

Il vino “galattico” è uno tra i più costosi sul mercato ma non sarà venduto in un'asta pubblica, ma privata. Christie’s valuterà le offerte, e l’acquirente potrà restare segreto. Così come la cifra sborsata. Quello che è certo è che la questa bottiglia potrebbe assicurarsi un posto nel Guinness dei primati. Per sapore e prezzo.