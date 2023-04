Alzi la mano chi non ama i festival musicali. Quel momento in cui c'è il sole, hai una bibita fresca in una mano, i tuoi amici al tuo fianco e una delle tue band preferite sta suonando a tutto volume i loro brani migliori: c'è poco di meglio. Dopo diversi anni di festival musicali cancellati, questa è la seconda estate in cui tutti i nomi più attesi sono pronti per salire sul palco. Sfortunatamente, ciò significa anche tanta attesa da parte degli appassionati e i biglietti, di conseguenza, vanno a ruba.

Mentre il Coachella può catalizzare le attenzioni degli influencer dei social media e le "code" online per acquistare i biglietti per Glastonbury rimangono quasi impossibili da affrontare, ecco per te una selezione di eventi europei a portata di mano. Quindi, se devi ancora pianificare la tua perfetta esperienza musicale estiva, ti aiutiamo noi. Ecco i consigli personali di Euronews Culture per eventi musicali meno universalmente noti ma di grande qualità che meritano di essere presi in considerazione.

Paleo Festival, Svizzera

Il Paleo Festival, che si tiene a Nyon vicino al Lago di Ginevra, è uno dei festival musicali più antichi della Svizzera e uno dei più grandi eventi all'aperto d'Europa. Ma è anche molto più di un festival musicale: l'evento annuale si terrà dal 18 al 23 luglio quest'anno, con sei giorni e sei notti di musica in tutti i tipi di stili distribuiti su sette palchi dal pop, reggae, metal, electro, punk, jazz e persino musica classica, così come arti circensi e di strada.

La Svizzera e il Lago di Ginevra rappresentano palcoscenici straordinari e gli organizzatori sono capaci di rendere il festival accogliente, con stand gastronomici e artigianali da tutto il mondo.

Uno spettacolo nell'ambito del Paleo Festival Fabrice Coffrini/AFP

Il festival è nato nel 1976, chiamato all'epoca Nyon Folk Festival e fu seguito da 1.800 spettatori. Ora viene limitata l'affluenza a 300mila. Vi hanno partecipato anche alcune band di fama mondiale: Kiss, Sting, Rag'n'Bone Man (2022), Gorillaz, The Killers, Lenny Kravitz (2019) Red Hot Chili Peppers e Pixies (2018). E ancora Placebo, Shaggy, Simple Minds , Sinéad O'Connor e Texas nel 1997. Senza dimenticare gli Iron Maiden, Elton John, Johnny Hallyday e The Cure. Quest'anno saranno presenti i Black Eye Peas, i Placebo e Franz Ferdinand.

Lo scorso anno sono state apportate alcune modifiche al Festival, tra cui nuovi palchi, un sistema di biglietteria basato su una blockchain e pagamenti digitali. I biglietti sono già esauriti ma The Ticket market, la piattaforma di rivendita ufficiale del Paleo, sarà aperta fino a domenica 9 luglio 2023.

Saranno inoltre in vendita 1.500 biglietti ogni mattina del Festival alle 9 per la stessa serata:

I prezzi:

Biglietto giornaliero - martedì, giovedì, venerdì, sabato: 88CHF/89€ (adulto) e 73CHF/74€ (ridotto)

Biglietto giornaliero - mercoledì, domenica: 98 CHF/99€ (adulto) e 83CHF/84€ (ridotto)

Abbonamento di sei giorni: 400CHF/407€ (adulto) e 325CHF/331€ (ridotto). Katie Dartford

Green Man, Galles

Ogni agosto, dal 2003, tra le colline gallesi risuona la musica del Green Man Festival nei Brecon Beacons (che recentemente ha fatto scalpore cambiando nome in Bannau Brycheiniog). Un tempo un piccolo evento di un giorno da 300 persone, Green Man è cresciuto fino a diventare uno dei preferiti del Regno Unito, in particolare tra i fan di indie, folk ed elettronica, ma anche amato per il suo concept non-commerciale, rispettoso dell'ambiente e inclusivo.

Il palcoscenico del Green Man Green Man Festival

Più che un semplice festival musicale, è anche una celebrazione dell'arte (l'area "Somewhere" è per i ragazzi creativi di 13-17 anni), della scienza (l'area battezzata "Einstein's Garden" è un laboratorio alimentato a idrogeno per effettuare "esperimenti scientifici strabilianti") e - forse la cosa più importante - della cultura gallese.

La maggior parte delle birre e dei sidri alla spina provengono da birrifici gallesi, mentre comici, gastronomi, artigiani e, naturalmente, musicisti del luogo qui hanno modo di trovare un palcoscenico.

Il festival si svolgerà da giovedì 17 al 20 agosto 2023, con una scaletta che include il duo acustico svedese First Aid Kit, il cantautore reggae Horace Andy e la rock band americana Devo. Purtroppo tutti i biglietti sono esauriti (magari potete farci un pensiero per l'anno prossimo?). Amber Bryce

Kingsland Festival, Paesi Bassi

Ogni anno, il 27 aprile viene celebrato nei Paesi Bassi come festa nazionale per celebrare il compleanno del re Guglielmo Alessandro. Tuttavia, il King's Day dei giorni nostri è davvero solo una scusa per festeggiare. In effetti, gli olandesi sono così attenti a celebrare questo giorno il più possibile ubriachi che se il 27 aprile cade di domenica, la festa viene celebrata il giorno prima per dare alle persone modo di smaltire i postumi della sbornia.

Le celebrazioni per il King's Day ad Amsterdam AFP

La città di Amsterdam si trasforma in una vista colorata di arancione: le persone indossano abiti arancioni, mangiano cibi glassati all'arancia e ricoprono tutto con decorazioni ancora una volta arancioni. I bambini allestiscono bancarelle in tutta la città per vendere ninnoli mentre gli adulti si incontrano per le strade e nelle barche per festeggiare e bere.

Tra i tanti eventi in tutto il paese spicca il Kingsland Festival ad Amsterdam, un evento di danza di un giorno da non perdere che va dalle 12 alle 20. La scaletta dell'anno scorso includeva musicisti come Jonas Blue, Lost Frequencies, Armin Van Buuren e Martin Garrix, ma quest'anno si può festeggiare con artisti del calibro di AfroJack, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve e Purple Disco Machine.

Anche se il festival è programmato per i prossimi giorni, i biglietti sono ancora in vendita sul sito ufficiale, quindi preparati a vestirti di arancione e a suonare musica dal vivo mentre brindi alla lunga vita di King Willem!

I prezzi:

Biglietto normale: 49,50€

Biglietto VIP: 99,50€

A differenza del biglietto normale quello VIP ti dà accesso allo speciale Kingsland VIP, un ingresso dedicato, con un armadietto per riporre i tuoi effetti personali e una birra di benvenuto per farti venire voglia di festeggiare. In caso di circostanze impreviste, hai anche la possibilità di annullare fino alle 23:59 del giorno prima e ottenere un rimborso completo (se hai acquistato un biglietto rimborsabile). Laiba Mubashar

Nuits de Fourviere, Francia

Lione è ricca di antichi spazi teatrali e il festival Nuits de Fourvière può approfittarne. Organizzato sulla collina di Fourvière, che fu la prima parte di Lione (allora chiamata Lugdunum) ad essere colonizzata e sviluppata dai Romani, il festival si svolge ogni estate tra le rovine del Théâtre Antique de Fourvière e l'Odéon de Lyon vicino alla Basilica Notre-Dame de Fourvière.

Un'esibizione al festival Nuits de Fourvière di Lione AFP

Si tratta davvero di una cornice straordinaria, dalla quale ammirare la vista sui fiumi Saône e Rhône. Il festival, inoltre, è ricco di nomi internazionali e ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Iggy Pop, Patti Smith, Florence and the Machine, Tim Robbins, Björk e Robert Plant, oltre a teatro, circo, danza e presentazioni cinematografiche. I nomi di quest'anno includono Christine and the Queens, Simply Red, Queens of the Stone Age e Black Keys.

Quest'anno i biglietti sono già esauriti, ma puoi metterti in lista d'attesa qualora dovessero liberarsi dei posti. Il festival si svolge dal 31 maggio al 28 luglio. I prezzi dipendono dagli spettacoli (alcuni sono gratuiti). Quelli citati sono compresi tra € 55 e € 58. Katie Dartford

Best Kept Secret, Paesi Bassi

Il Best Kept Secret non è più il festival mai visto prima come quello che debuttò nel 2013. Situato all'interno di in un parco safari nel Brabante Settentrionale, il campeggio è immerso nei boschi. Sin dal primo anno, l'evento è riuscito a mettere in scaletta star del calibro di Arctic Monkeys, Sigur Ros, Portishead e alt-J.

Da allora, Best Kept Secret ha guadagnato numerosissimi fan. Meritatamente, poiché nonostante sia più economico di molti dei suoi concorrenti, propone regolarmente spettacoli di alto livello. Tra le band dello scorso anno si sono registrati il ritorno di alt-J e le presenze di Jamie XX, The Strokes e Nick Cave & The Bad Seeds. Quest'anno saliranno sul palco The 1975, Aphex Twin, Christine & The Queens e The Chemical Brothers.

Assieme alla musica sarà presente un'offerta gastronomica, nonché la vista sul lago che costeggia l'area del festival, che si svolgerà quest'anno dal 9 all'11 giugno.

Ci sono ancora alcuni biglietti disponibili.

Il prezzo per il weekend (incluso il campeggio) è di 265€ (costo del servizio 10€).

Il prezzo per il giornaliero (venerdì/sabato/domenica) è di 129€ 129,00 (costo del servizio 10€). Jonny Walfisz