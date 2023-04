Spettacolari palloni aerostatici in Indonesia e surfisti sul Rio delle Amazzoni

Il cielo di Wonosobo, nell'isola indonesiana di Giava, si riempie di mongolfiere colorate. Decine di palloni aerostatici "fatti in casa" volano durante il Festival della cultura delle mongolfiere di Ansor Kertek, che quest'anno è tornato in pieno svolgimento dopo la pandemia.

Il festival, che si svolge tradizionalmente per celebrare la fine del ramadan, è stato in passato criticato dalla comunità aeronautica in quanto spesso si perde il controllo delle mongolfiere, che possono così diventare pericolose per i voli commerciali.

La "Pororoca" sul Rio delle Amazzoni

In Brasile, i surfisti sfidano la "Pororoca", una delle onde più popolari al mondo nel fiume Mearim nell'Amazzonia brasiliana. Pororoca, che significa "grande ruggito" nella lingua indigena Tupi, è un fenomeno che si verifica due volte all'anno, quando le acque dell'Atlantico incontrano le correnti dei fiumi amazzonici con l'alta marea e le spingono in direzioni opposte.

Ad Arari, comune di 30mila abitanti nello Stato di Maranhao (nord-est del Brasile), l'onda di acqua dolce si manifesta solitamente a marzo e a settembre, durante i giorni di luna piena e nuova.