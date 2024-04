Le due tessere forniscono una prova della disabilità di una persona in tutti i paesi dell'Ue, garantendo ai titolari in visita in un paese estero gli stessi diritti dei residenti

Il diritto di circolare e risiedere liberamente all'interno dell'Unione europea è una pietra miliare della cittadinanza europea. Ma per molte persone con disabilità, pur essendo possibile, la realtà è molto diversa. Siamo andati a Lubiana e a Bruxelles per vedere come l'introduzione della tessera europea di disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio miglioreranno la libertà di movimento delle persone con disabilità. In che modo faciliteranno gli spostamenti? Ridurranno le disuguaglianze?

Le due tessere forniranno una prova della disabilità di una persona in tutti i paesi del blocco. La tessera di disabilità e il contrassegno di parcheggio garantiranno ai titolari in visita gli stessi diritti dei residenti con disabilità in un altro Stato membro. Primož Jeralic è rimasto quasi completamente paralizzato dalla vita in giù dopo un incidente sugli sci all'età di 24 anni: Primož usa già entrambe le tessere nell'ambito di un progetto pilota in Slovenia.

"Sono una persona disabile da circa 16 anni ed è stato difficile, soprattutto viaggiando in Europa, identificarmi come tale - racconta Primož -. Ora che sono titolare della Tessera europea di disabilità posso essere facilmente riconosciuto come persona disabile".

Otto paesi dell'Unione europea, tra cui la Slovenia, hanno iniziato a sperimentare le tessere nel 2016. Il suo successo ha spinto Bruxelles a estendere l'iniziativa al resto dell'Europa. Una volta che un ente, come un museo o una galleria, aderisce al programma, i titolari delle tessere di altri paesi partecipanti godranno degli stessi diritti.

Primož Jeralič utilizza la tessera europea di disabilità nell'ambito di un progetto pilota in Slovenia Euronews

"Cerchiamo di rendere la galleria il più accessibile possibile - dice Živa Rogelj, responsabile della Galleria Nazionale di Slovenia -. Non garantiamo solo l'ingresso gratuito alle persone con disabilità, ma anche visite guidate personalizzate o laboratori creativi personalizzati e gratuiti".

I possessori della tessera di disabilità potranno accedere anche ai servizi di trasporto. Per evitare confusione e frodi, anche il contrassegno di parcheggio per disabili è in fase di standardizzazione, con un design comune a livello europeo. L'obiettivo dell'ong che rappresenta i gruppi di disabili in Slovenia è quello di espandere l'iniziativa e spingere affinché le due tessere diventino una sola.

"Vogliamo sensibilizzare le persone con disabilità - dice Gašper Oblak, rappresentante dell'ong -. Vogliamo che aderiscano al progetto più enti. Infine, speriamo che un giorno la tessera di disabilità e il contrassegno di parcheggio vengano combinate in un'unica tessera".

La tessera europea di disabilità Euronews

Si stima che circa 100 milioni di persone nell'Unione euorpea abbiano una disabilità, quasi il 27% della popolazione del blocco dai 16 anni in su. Per Yannis Vardakastanis, leader del Forum europeo sulla disabilità, le tessere sono un passo nella giusta direzione, ma non risolvono i problemi che le persone con disabilità devono affrontare quando si trasferiscono in un altro paese dell'Unione europea per più di tre mesi.

"Le tessere sono il primo passo - dice Vardakastanis -. Eliminano alcuni ostacoli quando si viaggia. Rendono le cose più facili, ma non ci permettono di godere del diritto di spostarci, di studiare, di lavorare. Vanno fatte nuove valutazioni sulla disabilità. La nostra disabilità non viaggia con noi".

La tessera di disabilità aiuterà anche i milioni di europei che hanno una disabilità invisibile. Pieter Paul Moens è affetto da autismo. In passato la polizia ha scambiato la sua disabilità per ubriachezza. Pieter è un convinto sostenitore della tessera e vorrebbe che l'iniziativa fosse riconosciuta dai servizi di emergenza.

"Vogliamo che la tessera venga usata anche dai servizi di emergenza - dice Pieter -. In caso di panico o di situazioni di stress potrà essere usata quando si è in contatto con la polizia, in ambulanza o all'ospedale. Così potrai dimostrare ai medici o all'infermiera il tuo handicap".

L'implementazione completa delle tessere in tutto il blocco potrebbe richiedere altri tre anni e mezzo. Ne abbiamo parlato con Helena Dalli, Commissario europeo per l'Uguaglianza. Per prima cosa le abbiamo chiesto come queste tessere miglioreranno la vita delle persone con disabilità.

Credo che l'essenza della politica sia proprio questa: migliorare la vita delle persone. Le persone con disabilità sono un gruppo per il quale dobbiamo ancora fare molto, perché c'è un'esclusione. Stiamo parlando di circa 100 milioni di persone con un qualche tipo di disabilità nell'Unione europea. Questa tessera sarà un altro passo avanti verso l'integrazione delle persone con disabilità nelle nostre società.

Le tessere mirano ad aumentare l'accessibilità. Ma accettate che ci siano delle limitazioni?

Sì, dobbiamo considerare il fatto che ora, con questa tessera, tutte le persone con disabilità che visitano un paese godranno degli stessi diritti delle persone con disabilità residenti in quel paese. Questo riconoscimento è molto, molto importante. Naturalmente dobbiamo rispettare i trattati, non possiamo andare oltre quello che abbiamo fatto, perché in quel caso la competenza è degli Stati membri. Ma è sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Helena Dalli, Commissario europeo per l'Uguaglianza Euronews

C'è voluto molto tempo per arrivare a questo punto. Perché c'è voluto tanto?

In realtà questa direttiva, sono felice di dirlo, è stata una delle più rapide: non ho mai lavorato a una legge che sia passata così velocemente. Questo dimostra che gli Stati membri sono interessati a questa tessera: è importante e migliorerà notevolmente la vita delle persone con disabilità.

Chi sta già usando le tessere concorda sul fatto che rappresentino un miglioramento? "All'inizio devo dire che avevo paura di mostrare la mia tessera di invalidità - confessa Primož Jeralič -. Ma sono rimasto davvero sorpreso, la tessera è riconosciuta in tutta Europa. Viaggio molto e ho usato la tessera in Belgio, Italia, Austria, Croazia e Germania: in tutta Europa".