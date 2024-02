Ecco l'"auto dell'anno 2024": la Renault Scenic E-Tech

L'auto che ha vinto il trofeo è stata scelta da una giuria di 59 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 22 Paesi europei.

La Renault Scenic E-Tech si è aggiudicata il prestigioso premio di Auto dell'Anno 2024, battendo BMW e Peugeot con un totale di 329 punti. Il premio è stato assegnato in occasione dell'apertura del Salone dell'Auto di Ginevra.

Tra le auto concorrenti, oltre al SUV elettrico francese, c'erano la BMW Serie 5 e la Peugeot 3008, che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto, lasciandosi alle spalle i quattro modelli BYD Seal, Kia EV9, Toyota C-HR e Volvo EX30.

Il modello Renault è stato il preferito in Turchia, Ungheria, Francia, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Italia, Lussemburgo e Belgio.

Un'auto familiare 100% elettrica

A causa della difficoltà di combinare efficacemente le dimensioni di un'auto familiare e la potenza che deve essere supportata da un motore completamente elettrico, questo segmento del mercato ha ancora spazio per crescere.

Questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: un'autonomia da record, uno spazio ampio, il tutto con un'impronta ambientale strettamente controllata! Fabrice Cambolive Direttore generale di Renault

La Renault Scenic E-tech è considerata come una seria concorrente della Tesla Model Y in termini di prezzo e di autonomia, dato che il modello del marchio francese offre fino a 610 km con la sua batteria elettrica a lungo raggio più potente. Il prezzo di base in Francia è di 39.990 euro.

"Vincere il prestigioso premio 'The Car of the Year' è un grande motivo di orgoglio per tutti i dipendenti di Renault", ha dichiarato il Direttore Generale di Renault Fabrice Cambolive in un comunicato.

"Questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: un'autonomia da record, uno spazio ampio, il tutto con un'impronta ambientale strettamente controllata! Scenic ha tutte le carte in regola per consolidare la sua posizione sul mercato europeo degli EV", conclude il comunicato. La consegna dei primi modelli è prevista per la fine dell'anno.

La Scenic E-Tech elettrica è stata scelta come "Auto dell'anno 2024" Renault

Il 100° anniversario del Salone dell'Auto di Ginevra

Dopo quattro anni di assenza dal calendario degli eventi internazionali, principalmente a causa della pandemia COVID-19, **il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (GIMS) celebra il suo 100° anniversario,**che coincide con il 60° anniversario della premiazione dell'Auto dell'Anno.

"Dopo quattro anni di assenza, il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra è tornato", ha dichiarato Alexandre de Senarclens, Presidente dell'organizzatore Comité Permanent du Salon International de l'Automobile, una fondazione senza scopo di lucro con sede a Ginevra.

Abbiamo intrapreso un percorso di ricostruzione dinamico e imprenditoriale e l'ambizione è quella di far crescere il salone di anno in anno. Alexandre de Senarclens Presidente del Comité Permanent du Salon International de l'Automobile

"Siamo lieti di poter accogliere nuovamente produttori e visitatori al Palexpo con un format innovativo. Abbiamo intrapreso un percorso di ricostruzione dinamico e imprenditoriale e l'ambizione è quella di far crescere il salone di anno in anno".

L'evento di quest'anno offre 15 anteprime mondiali ed europee di veicoli. L'evento sarà aperto al pubblico dal 27 febbraio al 3 marzo 2024, presso il Palexpo di Ginevra, Svizzera.