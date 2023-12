Il richiamo arriva dopo due anni di indagini da parte della National Highway Traffic Safety Administration. Servono più controlli sui modelli Tesla che usano il pilota automatico. Sono almeno 17 i morti sospetti a causa dei malfunzionamenti del sistema

Tesla sta richiamando quasi tutti i veicoli venduti negli Stati Uniti, oltre 2 milioni di modelli, per risolvere un difetto del sistema. I documenti pubblicati mercoledì dalle autorità di sicurezza statunitensi affermano che l'azienda provvederà a un aggiornamento del software per risolvere i problemi.

Il richiamo arriva dopo due anni di indagini da parte della National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), su una serie di incidenti avvenuti durante l'utilizzo del sistema di guida parzialmente automatizzata Autopilot. Alcuni di questi sono stati mortali.

L'agenzia afferma che la sua indagine ha rilevato che il metodo dell' "Autopilot" per garantire che i conducenti prestino attenzione alla guida, può essere inadeguato e può portare a un uso improprio del sistema. Se non c'è risposta da parte del guidatore, il pilota automatico si disattiva e non risulta disponibile per il resto del tempo della guida.

Il richiamo riguarda i modelli Y, S, 3 e X prodotti tra il 5 ottobre 2012 e il 7 dicembre di quest'anno.

L'aggiornamento del software include controlli e avvisi aggiuntivi "per incoraggiare ulteriormente il conducente a rispettare la propria responsabilità di guida continua", si legge nei documenti.

Più controlli sui conducenti

"Se il conducente tenta di attivare l'Autosteer quando non sono soddisfatte le condizioni per l'attivazione, la funzione avviserà il conducente che non è disponibile attraverso avvisi visivi e acustici e l'Autosteer non si attiverà", si legge nei documenti di richiamo. L'Autosteer è un sistema pensato per aiutare il guidatore a sterzare e allo stesso tempo rimanere all'interno della corsia.

Gli investigatori dell'agenzia si sono incontrati con i rappresentanti della Tesla a partire da ottobre, per spiegare le "conclusioni provvisorie" sulla correzione del sistema di monitoraggio. Tesla non ha condiviso l'analisi dell'agenzia.

Da anni i sostenitori della sicurezza automobilistica chiedono una regolamentazione più severa del sistema di monitoraggio, che rileva principalmente se le mani del conducente sono sul volante. Hanno chiesto l**'uso di telecamere** per assicurarsi che il conducente stia prestando attenzione, utilizzate da altre case automobilistiche con sistemi simili.

Test indipendenti hanno rilevato che il sistema di monitoraggio è facile da ingannare, tanto che i conducenti sono stati sorpresi mentre guidavano ubriachi (o addirittura seduti sul sedile posteriore).

L'Nhtsa ha disposto un'indagine su 35 incidenti Tesla dal 2016, in cui l'agenzia sospetta che i veicoli funzionassero con un sistema automatico. Almeno 17 persone sono rimaste uccise.