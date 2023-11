La direttrice dell'autorità regionale dei trasporti ha però specificato che il rincaro non sarà applicato agli abbonamenti mensili e annuali dei residenti

I biglietti della metropolitana di Parigi quasi raddoppieranno il loro prezzo, ma solo durante il periodo delle Olimpiadi. Lo ha annunciato l'autorità regionale dei trasporti, motivando l'aumento come una copertura dei costi di gestione del trasporto urbano, che sarà sotto la pressione di milioni di turisti in più (se ne attendono 10 milioni).

La sovrattassa sarà quindi in vigore dal 20 luglio all'8 settembre 2024. I biglietti singoli passeranno dai 2,10 euro attuali a 4 euro e i carnet da 10 saranno venduti a 32 euro, rispetto ai 16,90 originari. Tuttavia, si potrà acquistare uno speciale abbonamento forfettario a 16 euro al giorno o a 70 euro a settimana per spostarsi a Parigi e nella regione, compresi gli aeroporti Charles de Gaulle e Orly.

La direttrice dell'autorità dei trasporti della regione di Parigi, Valerie Pecresse, ha dichiarato in un video postato nella tarda serata di lunedì su X, l'ex Twitter, che gli abbonamenti annuali e mensili per i residenti non saranno interessati dal forte rincaro, ed ha comunque consigliato ai parigini di fare scorta di biglietti.

"È fuori discussione che i cittadini della regione di Parigi debbano pagare per i costi aggiuntivi" causati dai Giochi Olimpici, ha dichiarato Pecresse. Secondo le autorità francesi per finanziare il potenziamento dei trasporti, previsto al 15%, sono necessari 200 milioni di euro di entrate in più.