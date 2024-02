A Mentone la Festa del limone è dedicata alle Olimpiadi di Parigi

Di Euronews

La città costiera di Mentone, in Francia, ospita la novantesima edizione della Festa del limone e diventa una delle principali destinazioni turistiche nel mese di marzo

Con sfilate, giardini decorati con limoni e persino esibizioni notturne, Mentone diventa il luogo con probabilmente il maggior numero di agrumi durante la sua Festa del Limone.

Un evento dal sapore olimpico, per celebrare le prossime Olimpiadi di Parigi. E si potrebbero definire olimpiche anche le cifre del festival: per l'evento sono utilizzati 140 tonnellate di limoni e circa 500mila alberi di limoni.

La maggior parte delle figure giganti e delle statue decorate con i limoni sono concentrate nei Giardini Biovés di Mentone. Gli organizzatori si aspettano fino a 200mila visitatori.

Mentone è nota per essere la regione europea che produceva più limoni, non solo per l'alimentazione ma anche come fonte per la creazione di profumi. Oggi sono rimasti solo 15 produttori nella città e la produzione annuale locale è di 100-120 tonnellate, non sufficienti nemmeno per le spese effettuate durante la Festa del Limone. In Italia, gli agrumi sono prodotti soprattutto in Sicilia e Campania.

Quando si celebra la Festa del limone e prezzi delle attività

La Festa del limone si terrà dal 17 febbraio al 3 marzo 2024. Ci saranno bande musicali, orchestre, ballerini e gruppi folkloristici. Passeggiate tra le sculture giganti di limoni alte oltre 11 metri. Si potranno ammirare sia di giorno che di notte nei "Giardini della Luce".

Il giovedì vengono organizzati eventi serali, con uno spettacolo pirotecnico finale. Allo stesso tempo, la città offre l'ingresso gratuito alla fiera dell'artigianato e al Festival delle orchidee. Entrambe si tengono al Palais de l'Europe. Per il 2024, Mentone celebra i suoi limoni con il tema "I Giochi Olimpici dall'antichità ai giorni nostri". La visita ai Giardini della Luce e ai Giardini Biovés è gratuita. I prezzi per le visite notturne o per la visita ai Frutti d'Oro sono di 8 euro per i bambini e 29 euro per gli adulti.