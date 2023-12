La notizia è stata rilanciata anche dal quotidiano francese Le Monde che cita una lettera del prefetto della capitale

Diversi mezzi di informazione e account social network hanno affermato che il Prefetto della regione di Parigi sta valutando la possibilità di attuare un lockdown per i residenti durante i Giochi olimpici in programma per l'estate 2024.

Gli utenti dei social sostengono che si tratterebbe di una strategia per evitare il collasso del sistema di trasporto pubblico, non pronto ad accogliere così tanti visitatori in una volta sola.

La notizia è stata ampiamente condivisa dopo che il quotidiano francese Le Monde ha rilanciato la notizia. Ma il prefetto è intervenuto per smentire.