L'Europa è un paradiso per gli appassionati di tennis: resort a cinque stelle con strutture di livello mondiale dove tutti possono allenarsi e competere.
Dai palleggi sui campi in terra battuta sotto il sole del Mediterraneo agli ace serviti tra le vette alpine, il tennis sta rapidamente diventando una delle tendenze vincenti del turismo di lusso in Europa.
Secondo il rapporto sulle tendenze di viaggio 2026 di SmartFlyer (fonte in inglese), sport come tennis e golf si stanno prendendo la scena alimentando una “nuova ondata di itinerari costruiti intorno alla destinazione”, in cui l’accesso a strutture di livello mondiale è “importante quanto la vista dalla propria suite”.
Hotel e resort in tutto il continente stanno rispondendo al boom del turismo tennistico con programmi su misura, lezioni private ed esperienze pensate per giocatori di tutte le età e di ogni livello.
Ecco alcuni dei migliori resort sportivi d’Europa dove concedersi una vacanza all’insegna del tennis...
Mouratoglou Tennis Center al Mandarin Oriental, Bodrum
Affacciato sulla costa dell’Egeo, il Mandarin Oriental, Bodrum ha rafforzato la sua vocazione per il turismo sportivo con l’apertura del Mouratoglou Tennis Center, che porta l’allenamento di livello élite in uno dei resort più lussuosi della Turchia.
La nuova struttura comprende tre campi da tennis e tre campi da padel, con programmi ispirati a Patrick Mouratoglou, noto per il lavoro svolto con campioni come Serena Williams.
Gli ospiti possono prenotare lezioni private, partecipare a clinic di allenamento o semplicemente godersi sessioni di palleggio, per poi rilassarsi tra la spiaggia privata del resort, i ristoranti gourmet e le ampie aree benessere.
Il marchio Mouratoglou gestisce anche un centro tennis a Costa Navarino, in Grecia, oltre alla sua accademia di punta sulla Costa Azzurra, tra Nizza e Cannes.
Rafa Nadal Tennis Center al Don Carlos Marbella
Il resort cinque stelle Don Carlos Marbella, sulla Costa del Sol, ospita il Rafa Nadal Tennis Center, il primo del suo genere in Spagna.
Immersa in giardini tropicali con vista sul Mediterraneo, la struttura dispone di sette campi in terra battuta e due campi da padel. I programmi seguono il metodo del 22 volte campione del Grande Slam Nadal, con coach certificati e analisi in tempo reale tramite il sistema Wingfield.
Gli ospiti possono allenarsi seriamente o giocare in modo informale, per poi rilassarsi tra ristoranti, palestra e una mostra con alcuni dei trofei più iconici di Nadal.
Per chi vuole organizzare un viaggio tennistico in due Paesi, il Sani Resort, sulla penisola di Kassandra in Grecia, ospita anch’esso un Rafa Nadal Tennis Center.
La Manga Club, Spagna
Situata tra il Mediterraneo e le colline di Murcia, La Manga Club è da tempo considerata una delle principali destinazioni europee per vacanze dedicate alla preparazione sportiva.
Il rinomato Racquets Club del resort offre 26 campi da tennis e 10 campi da padel, oltre ad accademie e programmi di coaching per tutti i livelli e per ogni età.
Oltre al tennis, i visitatori possono usufruire di tre percorsi di golf da campionato, otto campi da calcio omologati FIFA e itinerari per il ciclismo.
Le soluzioni di alloggio spaziano dai soggiorni di lusso al Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa ad appartamenti e ville distribuiti in tutto l’ampio complesso.
Verdura Resort, Italia
Il Verdura Resort, hotel del gruppo Rocco Forte situato in Sicilia, dispone di un proprio club di tennis, padel e pickleball all’interno di un’ampia offerta di strutture sportive e per il tempo libero.
Aperta da marzo a novembre, la Verdura Tennis Academy accoglie giocatori di tutte le età e abilità per lezioni private, allenamenti di gruppo e partite in tutta tranquillità.
I coach esperti condividono tecniche ispirate a leggende come Rafa Nadal e Roger Federer, mentre l’accademia organizza anche tornei, camp intensivi e eventi speciali con ex professionisti.
Hôtel Royal, Evian-les-Bains, Svizzera
Adagiato sopra il lago Lemano, nelle Alpi francesi, l’Hôtel Royal dell’Evian Resort offre uno degli scenari tennistici più spettacolari d’Europa.
Il Tennis & Racket Sports Club del resort comprende quattro campi da tennis – con superfici GreenSet e in erba sintetica – oltre a campi da padel e pickleball, tutti immersi in giardini curati con vista sul lago.
Gli ospiti possono prenotare lezioni private e programmi di coaching con gli istruttori di LUX Tennis, mentre fuori dal campo li attendono l’evianSPA, la ristorazione stellata Michelin, il golf, i percorsi per il trekking e attività benessere in tutto il vasto Evian Resort.
Pine Cliffs Resort, Algarve, Portogallo
Immerso tra pini che sovrastano le spettacolari scogliere rosse dell’Algarve, sulla costa meridionale del Portogallo, il Pine Cliffs Resort ospita la rinomata Annabel Croft Tennis Academy, una delle principali destinazioni europee per vacanze tennistiche.
L’accademia dispone di quattro campi illuminati – due in terra battuta e due in cemento – oltre a quattro campi da padel, con lezioni private, clinic e camp intensivi disponibili per giocatori di ogni livello.
Gli ospiti possono abbinare le sessioni di allenamento all’accesso diretto alla spiaggia, a un campo da golf a nove buche, alla Serenity Spa e a una vasta scelta di ristoranti e bar.
Bürgenstock Resort, Svizzera
Sopra il Lago dei Quattro Cantoni, il Bürgenstock Resort unisce paesaggi alpini mozzafiato e strutture sportive di livello mondiale. Le scenografiche Diamond Domes del resort ospitano tre campi in cemento, affacciati su panorami montani e vallivi tra i più suggestivi d’Europa per giocare a tennis.
Gli ospiti possono prenotare sessioni di coaching privato e programmi di allenamento su misura, per poi rilassarsi nelle ampie aree benessere del resort, nelle spa pluripremiate e nei ristoranti gourmet.
Kalimera Kriti Hotel & Village Resort, Creta, Grecia
Situato lungo la costa nordorientale di Creta, il Kalimera Kriti Hotel & Village Resort ospita quello che definisce il più grande centro tennistico della Grecia.
Rinnovato nel 2023, il centro dispone di 26 campi in vera terra battuta, un campo centrale in terra con 500 posti a sedere, cinque campi da padel e quattro nuovi campi da pickleball, molti dei quali con vista mare.
Gli ospiti possono prenotare programmi di coaching e camp di allenamento tramite Patricio Travel, con sessioni tutto l’anno per tutte le età e abilità, guidate da coach esperti.
Oltre ai campi, il resort offre spiagge di sabbia, una spa, piscine, palestra e un Wilson Pro Shop.