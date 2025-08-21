PUBBLICITÀ

Il 20 agosto 2025, i presidenti della Bielorussia, Alexander Lukashenko, e dell'Iran, Masoud Pezeshkian, hanno siglato a Minsk un pacchetto di 13 accordi destinati a rafforzare la cooperazione bilaterale in settori chiave come la difesa, l'industria, il turismo, la scienza, la tecnologia e l'istruzione.

Entrambi i Paesi, alleati strategici della Russia di Vladimir Putin, sono sottoposti a severe sanzioni internazionali e hanno espresso l'intenzione di intensificare la collaborazione per contrastare tali misure.

Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran è pronto ad aiutare la Bielorussia a "neutralizzare" le sanzioni, facendo leva sull'esperienza di Teheran nell'aggirare le restrizioni economiche occidentali. Lukashenko ha sottolineato la disponibilità della Bielorussia a cooperare con l'Iran su tutte le questioni, dalla fornitura di cibo alla cooperazione tecnico-militare, definendo il presidente iraniano un "amico". I dettagli specifici sulla cooperazione nel settore della difesa non sono stati resi noti.

I presidenti della Bielorussia e dell'Iran durante il loro incontro a Minsk, il 20 agosto 2025 AP Photo

Oltre alla difesa, gli accordi comprendono iniziative congiunte in ambiti come l'industria, il turismo, la scienza, la tecnologia e l'istruzione. I due presidenti hanno inoltre annunciato l'avvio dei lavori per la stesura di un trattato di partenariato strategico.

Il rafforzamento dei legami tra Bielorussia e Iran si inserisce nel contesto della crescente alleanza con la Russia. Lukashenko ha consentito l'uso del territorio bielorusso per l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e ha autorizzato il dispiegamento di missili nucleari tattici russi.

L'Iran ha fornito droni Shahed alla Russia e ha firmato a gennaio un trattato di cooperazione strategica con Mosca, sebbene privo di clausole di difesa reciproca.

Durante la visita a Minsk, Pezeshkian ha condannato gli attacchi statunitensi e israeliani alle infrastrutture nucleari iraniane, definendoli "una grave minaccia alla stabilità e alla sicurezza regionale e internazionale". Lukashenko ha espresso pieno sostegno al diritto dell'Iran di sviluppare energia nucleare a scopo pacifico.

Questo incontro segna un ulteriore passo nel consolidamento dell'asse tra Bielorussia, Iran e Russia, con l'obiettivo di contrastare le pressioni internazionali e rafforzare la cooperazione in vari settori strategici.