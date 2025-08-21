Newsletter Newsletters Events Eventi Podcasts Video Africanews
Loader
Ultim'ora
In tendenza
Ultime pubblicazioni
Europa
Categorie
Programmi
In evidenza
Mondo
Categorie
Programmi
In evidenza
Business
Categorie
Programmi
In evidenza
Viaggi
Categorie
Programmi
Next
Categorie
Programmi
Cultura
Categorie
Programmi
Green
Categorie
Programmi
In evidenza
Salute
Categorie
Programmi
Video
Altre
Copertura speciale
Servizi
Newsletter Newsletters Events Eventi Podcasts Video Africanews
Loader
Seguiteci
Flipboard Linkedin
Pubblicità

Bielorussia e Iran, alleati di Mosca, firmano a Minsk accordi strategici di difesa e commercio

Il presidente bielorusso Aliaksandr Lukashenka, a destra, e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipano a una cerimonia di benvenuto a Minsk, 20 agosto 2025.
Il presidente bielorusso Aliaksandr Lukashenka, a destra, e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipano a una cerimonia di benvenuto a Minsk, 20 agosto 2025. Diritti d'autore  AP Photo
Diritti d'autore AP Photo
Di Gavin Blackburn
Pubblicato il
Condividi questo articolo Commenti
Condividi questo articolo Close Button
Copia e incolla il codice embed del video qui sotto: Copy to clipboard Copied

I presidenti della Bielorussia e dell'Iran, stretti alleati della Russia, hanno firmato 13 accordi a Minsk per rafforzare la cooperazione in difesa, industria, scienza e contrastare le sanzioni internazionali

PUBBLICITÀ

Il 20 agosto 2025, i presidenti della Bielorussia, Alexander Lukashenko, e dell'Iran, Masoud Pezeshkian, hanno siglato a Minsk un pacchetto di 13 accordi destinati a rafforzare la cooperazione bilaterale in settori chiave come la difesa, l'industria, il turismo, la scienza, la tecnologia e l'istruzione.

Entrambi i Paesi, alleati strategici della Russia di Vladimir Putin, sono sottoposti a severe sanzioni internazionali e hanno espresso l'intenzione di intensificare la collaborazione per contrastare tali misure.

Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran è pronto ad aiutare la Bielorussia a "neutralizzare" le sanzioni, facendo leva sull'esperienza di Teheran nell'aggirare le restrizioni economiche occidentali. Lukashenko ha sottolineato la disponibilità della Bielorussia a cooperare con l'Iran su tutte le questioni, dalla fornitura di cibo alla cooperazione tecnico-militare, definendo il presidente iraniano un "amico". I dettagli specifici sulla cooperazione nel settore della difesa non sono stati resi noti.

I presidenti della Bielorussia e dell'Iran durante il loro incontro a Minsk, il 20 agosto 2025
I presidenti della Bielorussia e dell'Iran durante il loro incontro a Minsk, il 20 agosto 2025 AP Photo

Oltre alla difesa, gli accordi comprendono iniziative congiunte in ambiti come l'industria, il turismo, la scienza, la tecnologia e l'istruzione. I due presidenti hanno inoltre annunciato l'avvio dei lavori per la stesura di un trattato di partenariato strategico.

Il rafforzamento dei legami tra Bielorussia e Iran si inserisce nel contesto della crescente alleanza con la Russia. Lukashenko ha consentito l'uso del territorio bielorusso per l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e ha autorizzato il dispiegamento di missili nucleari tattici russi.

L'Iran ha fornito droni Shahed alla Russia e ha firmato a gennaio un trattato di cooperazione strategica con Mosca, sebbene privo di clausole di difesa reciproca.

Durante la visita a Minsk, Pezeshkian ha condannato gli attacchi statunitensi e israeliani alle infrastrutture nucleari iraniane, definendoli "una grave minaccia alla stabilità e alla sicurezza regionale e internazionale". Lukashenko ha espresso pieno sostegno al diritto dell'Iran di sviluppare energia nucleare a scopo pacifico.

Questo incontro segna un ulteriore passo nel consolidamento dell'asse tra Bielorussia, Iran e Russia, con l'obiettivo di contrastare le pressioni internazionali e rafforzare la cooperazione in vari settori strategici.

Risorse addizionali per questo articolo • AP

Vai alle scorciatoie di accessibilità
Condividi questo articolo Commenti

Notizie correlate

Cinque anni dalla elezioni "truccate" in Bielorussia: l'Ue ribadisce il sostegno alla popolazione oppressa

Putin minaccia l'Ucraina e l'Europa con lo schieramento di missili ipersonici in Bielorussia

Arrestato in Italia presunto coordinatore dell’attentato al gasdotto Nord Stream