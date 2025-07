PUBBLICITÀ

Centinaia di sfollati a causa dei combattimenti in Sudan si sono radunati lunedì alla stazione centrale del Cairo per iniziare un viaggio gratuito verso casa.

Il governo egiziano sta finanziando i viaggi in treno verso Khartoum, la capitale del Sudan, che è stata recentemente riconquistata dalle forze armate sudanesi dai loro rivali, le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf).

Il Sudan è in guerra civile dall'aprile 2023 e la lotta per il potere tra l'esercito e l'Rsf ha causato una crisi umanitaria nel Paese. Oltre 40mila persone sono state uccise e la guerra ha causato una delle più grandi emergenze di sfollamento al mondo.

Sette milioni gli sfollati in Sudan: di questi 1,5 milioni in Egitto

L'Egitto ospita il maggior numero di rifugiati sudanesi dalla guerra, con oltre 1,5 milioni di persone fuggite a nord attraverso il confine. Più di sette milioni di persone sono state sfollate all'interno del Sudan a causa della guerra che ha coinvolto gran parte del Paese.

Le Rsf hanno preso il controllo di Khartoum all'inizio dei combattimenti nel 2023 e hanno tenuto la capitale fino a quando il governo ha dichiarato la sua completa riconquista il 20 maggio scorso.

Khartoum è stata in gran parte distrutta, compresi il palazzo presidenziale e l'aeroporto, ma sta vivendo una lenta rinascita con il ritorno dei residenti e la riapertura dei mercati. L'elettricità e i servizi di base non sono pienamente operativi in tutta la città.

I sudanesi cacciati dalle loro case festeggiano mentre entrano nel loro treno per Assuan alla stazione ferroviaria Ramses del Cairo, 21 luglio 2025 AP Photo

Il viaggio dal Cairo a Khartoum è di circa 2.080 chilometri e comprende un viaggio in treno di circa dodici ore fino alla città meridionale egiziana di Assuan, dove i viaggiatori prenderanno traghetti e autobus per entrare in Sudan.

Alcune persone piangevano per le "emozioni travolgenti", tra cui la tristezza e la gioia di lasciare l'Egitto e tornare a casa, ha detto la giornalista sudanese Asem al-Taieb, una delle viaggiatrici.

"Sono felice perché finalmente torno dalla mia famiglia e dai miei figli", ha detto Awatef al Hassan, originaria di Omdurman, che sta tornando in Sudan con sua figlia.

La crisi umanitaria in Sudan

Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, l'Unicef, ha dichiarato in precedenza che il conflitto in Sudan ha creato la più grande crisi umanitaria del mondo.

Le Nazioni Unite e le altre agenzie umanitarie hanno usato in precedenza la cifra di 20mila morti confermate, ma alcuni funzionari affermano che il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a 150mila.

Milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case e la carestia sta colpendo alcune zone del Paese.

I residenti locali applaudono l'arrivo dei soldati al mercato di Allafah, in un'area recentemente riconquistata dall'esercito dall'Rsf a sud di Khartoum, 27 marzo 2025 AP

Anni di instabilità in Sudan

Il Sudan, una nazione dell'Africa nord-orientale, è instabile da quando, nel 2019, una rivolta popolare ha costretto alla rimozione del presidente autocratico di lunga data Omar al-Bashir.

Una breve transizione verso la democrazia è stata interrotta quando il capo dell'esercito, il generale Abdel-Fattah Burhan, e il capo dell'Rsf, il generale Mohammed Hamdan Dagalo, noto anche come Hemedti, si sono uniti per guidare un colpo di stato militare nel 2021.

Ma i gruppi militari da loro comandati hanno iniziato a combattersi nel 2023, mentre ciascuno lottava per conquistare il potere. Dall'inizio della guerra, sia l'esercito che l'Rsf hanno dovuto affrontare accuse di violazione dei diritti umani, negate da entrambe le parti.