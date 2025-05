Di Euronews

Sono cominciate le celebrazioni del carnevale, con numerosi eventi in tutta Italia. Venezia, come ogni anno, è in qualche modo la capitale della festa: nel capoluogo veneto il Carnevale 2025 è dedicato al "Tempo di Casanova". La serata inaugurale ha fatto radunare in piazza San Marco circa 20mila persone, per una serata consacrata al tema dell'amore.

Organizzato per l'occasione un particolare contest dedicato alle persone innamorate, battezzato "Urla il tuo amore", che ha permesso di dichiarare i propri sentimenti in modo spettacolare. La serata è stata condotta da Marco Maccarini e Chiara Perale, insieme a Principe Maurice nei panni di Casanova e al giullare Manuel Bruttomesso che ha invece interpretato uno sgangherato Don Giovanni. Numerosi anche gli artisti presenti: Jacopo Sarno a Silvia Scartozzoni, in particolare, hanno messo in scena alcuni brani dello spettacolo “Casanova Operapop", di Red Canzian.

Domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 11, oltre un centinaio di barche addobbate e vogatori in costume si daranno appuntamento a Punta della Dogana per percorrere il Canal Grande verso Rialto. Proprio prima del ponte, la caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, ormai diventata uno dei simboli del carnevale popolare veneziano, simbolicamente si aprirà in uno sfavillio di fumi colorati, stelle filanti e coriandoli (biodegradabili ed ecosostenibili), dando così il via ufficiale ai festeggiamenti carnevaleschi.

La festa si concluderà in Campo dell’Erbaria, tra i piatti della cucina enogastronomica tradizionale veneziana, musica e tanto divertimento.

Prevista anche l’anteprima del Venice Carnival Street Show “Casanova, che avventure da matti!” a Venezia, dalle 11, e Mestre, dalle 15.30.Giocoliere della vita, teorico della fantasia, viaggiatore delle possibilità e scienziato della creatività: lo spirito di questo eclettico personaggio veneziano divertirà il pubblico di ogni età con performance circo-teatro, clownerie, musicanti, parate, maghi e affabulatori avventurosi sui palchi di Piazza San Marco e Piazza Ferretto.

Particolarmente ricco il programma culturale, con "Rigoletto" di Giuseppe Verdi al Teatro La Fenice, su libretto di Francesco Maria Piave, mentre il Teatro Goldoni propone una delle opere più singolari di Carlo Goldoni, “La moglie saggia”, che mescola tragedia e commedia.

Altro appuntamento storico per il carnevale in Italia è quello di Viareggio. Nella cittadina toscana la festa è cominciata il 9 febbraio con il primo Corteo mascherato: ne seguiranno altri cinque fino al 4 marzo.

A Putignano si è giunti alla 631esima edizione

A Putignano, invece la prima sfilata di carri allegorici è prevista per domenica 16 febbraio, seguita da uno spettacolo di Eugenio Cesaro del gruppo Eugenio in Via di Gioia, e dal concentro de Le Vibrazioni. Anche nel caso della cittadina pugliese di tratta di un evento storico: si è giunto ormai alla 631esima edizione, dedicata quest'anno al tema della "Sovversione". Previsti nelle prossime settimane anche i concerti del rapper Nitro e de La Rappresentante di Lista.

Sempre da domenica 16 febbraio, a Civita Castellana si tiene il carnevale Storico Civitonico, per il quale è prevista la partecipazione di ottomila figuranti. A Roma, invece, il parco divertimenti Cinecittà World propone un programma di animazioni per festeggiare il carnevale, con parate, carri, concorsi di costumi, spettacoli e eventi dedicati ai più piccoli. Il tutto fino al 9 marzo.