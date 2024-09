Di Euronews

Le proteste contro l'Iran in Svezia sono aumentate negli ultimi anni e la Repubblica islamica viene accusata di aver istigato una reazione internazionale

Le autorità svedesi hanno accusato l'Iran di essere responsabile dei messaggi di testo, inviati a migliaia di persone, che chiedevano vendetta per i roghi del libro sacro dell'Islam.

I funzionari di Stoccolma hanno affermato che la Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana ha effettuato "una violazione dei dati" ed è riuscita a inviare "circa 15mila messaggi di testo in svedese" sulla serie di roghi pubblici del Corano, che hanno scatenato grandi proteste in Svezia e non solo.

Il procuratore capo Mats Ljungqvist ha dichiarato che un'indagine preliminare dell'agenzia svedese per la sicurezza interna, Sapo, ha dimostrato che "è stato lo Stato iraniano attraverso il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (Irgc) a compiere una violazione dei dati presso una società svedese che gestisce un importante servizio di Sms".

L'azienda svedese coinvolta non è stata nominata. Le autorità iraniane non hanno rilasciato alcun commento immediato sulle accuse.

Gli Sms che incitano alla vendetta contro chi profana il Corano

Ljungqvist ha ricordato che nell'agosto 2023 i media svedesi hanno riferito che un gran numero di persone nel Paese aveva ricevuto messaggi di testo in svedese che invitavano a vendicarsi delle persone che bruciavano il Corano.

Ha spiegato che il mittente dei messaggi era "un gruppo che si faceva chiamare Anzu team".

L'emittente svedese Svt ha pubblicato la foto di un messaggio in cui si dice che "coloro che hanno profanato il Corano devono essere ricoperti di cenere" e chiamano gli svedesi "demoni".

Manifestante lancia un uovo contro l'ambasciata svedese a Teheran durante una protesta per la profanazione del Corano, luglio 2023 Vahid Salemi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Le proteste si sono svolte in base alla legge sulla libertà di parola, protetta dalla Costituzione svedese. La polizia ha approvato le manifestazioni.

Tuttavia, gli incidenti hanno lasciato la Svezia in bilico tra il suo impegno per la libertà di parola e il suo rispetto per le minoranze religiose, e diverse persone sono state arrestate mentre le proteste continuavano a suscitare l'indignazione dei musulmani conservatori di tutto il mondo.

A maggio, la Sapo ha accusato l'Iran di utilizzare reti criminali consolidate in Svezia come alleati per attaccare obiettivi israeliani ed ebraici nel Paese scandinavo.

Destabilizzazione e polarizzazione in Svezia

In una dichiarazione separata, il responsabile operativo del Sapo, Fredrik Hallström, ha affermato che l'intento degli Sms era anche quello di "dipingere l'immagine della Svezia come un Paese islamofobo e creare divisione nella società".

Ha accusato "potenze straniere" di cercare di "sfruttare le vulnerabilità" e ha detto che "ora stanno agendo in modo sempre più aggressivo, e questo è uno sviluppo che probabilmente si intensificherà". Non ha fatto il nome di nessun Paese in particolare.

Nel frattempo, il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer ha dichiarato all'agenzia di stampa svedese Tt "che un attore statale, in questo caso l'Iran, secondo la valutazione del Sapo, sia dietro un'azione che mira a destabilizzare la Svezia o ad aumentare la polarizzazione nel nostro Paese è ovviamente molto grave". Come molti Paesi occidentali, la Svezia non ha leggi sulla blasfemia e non esiste una legge che vieti specificamente di bruciare o profanare il Corano o altri testi religiosi.

"Poiché gli attori agiscono per conto di una potenza straniera, in questo caso l'Iran, riteniamo che per le persone sospettate di essere all'origine della violazione non sussistano le condizioni per un'azione penale all'estero o per l'estradizione in Svezia", ha dichiarato Ljungqvist.

Anche se la fine dell'indagine preliminare "non significa che i sospetti hacker siano stati completamente eliminati", l'indagine potrebbe essere riaperta, ha spiegato.