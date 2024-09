Nuovi attacchi russi con droni e missili sulle regioni di Dnipro e Odessa. A Kryvyi Rih almeno tre morti, tra cui un bambino di 12 anni. Zelensky insiste sul via libera di Usa e Regno Unito agli attacchi contro territori di Mosca con missili a lungo raggio

Un attacco russo sulla città centro-orientale di Kryvyi Rih, nella regione ucraina di Dnipro, ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite altre tre. Secondo il capo del Consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul, l'attacco ha colpito un'area residenziale, tra i morti ci sono un adolescente di 12 anni e due donne anziane. Ferito anche un ragazzo di 17 anni e altri tre bambini.

L'aeronautica militare ucraina ha poi riferito che nella notte le forze russe hanno attaccato il Paese con quattro missili balistici Iskander e cinque missili aerei guidati Kh-59. Mosca ha lanciato anche 16 droni d'attacco Shahed: Kiev ha abbattuto cinque missili e undici droni russi.

Venerdì un attacco missilistico a Odessa ha ferito quattro persone, danneggiato infrastrutture portuali e civili, nonché una nave battente bandiera di Antigua e Barbuda. Odessa e altre regioni meridionali dell'Ucraina sono regolarmente bersagliate da missili e droni russi.

Kiev attacca ancora i depositi a Toropets

Secondo il ministero della Difesa russo, sabato sera sono stati abbattuti 101 droni ucraini sul territorio russo. Sono stati registrati incendi a depositi di munizioni nella regione di Krasnodar e vicino alla città di Toropets nella regione di Tver. Questo è il secondo attacco a Toropets in una settimana.

Ancora veto di Usa e Regno Unito su lancio di missili in territori russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che Washington e Londra non hanno ancora dato il via libero all'uso di missili a lungo raggio contro i territori russi. Giovedì prossimo, Zelensky si recherà a Washington per un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente e candidata alla presidenziali per i democratici Kamala Harris. Si prevede che il leader ucraino spingerà affinché gli Stati Uniti permettano all'Ucraina di utilizzare armi fornite dall'Occidente per colpire in profondità il territorio russo.

Autorità statunitensi hanno detto di aver chiesto all'Ucraina di articolare più chiaramente le sue missioni di combattimento se l'amministrazione approverà l'allentamento delle restrizioni sulle armi a lungo raggio.