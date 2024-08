Siccità in Grecia: non c'è acqua per i campi e neppure per lavarsi

n Grecia la siccità ha comportato carenze idriche, laghi prosciugati e persino la morte di cavalli selvatici. La riva del lago Doirani, che si trova a cavallo del confine settentrionale con la Macedonia del Nord, si è ritirata di 300 metri negli ultimi anni

PUBBLICITÀ

La Grecia settentrionale ha sete. Il Nord del Paese sta affrontando una grave crisi idrica a causa delle prolungate condizioni di siccità, aggravate dalle successive ondate di calore e dalla mancanza di precipitazioni degli ultimi anni.

Fino a poco tempo fa, il lago Picrolimni, nella Grecia settentrionale, era una destinazione popolare per i bagni di fango, ma quest'estate è un bacino di terra screpolata.

“Non piove da due anni, quindi il lago si è completamente prosciugato - ha detto il presidente della municipalità locale, Costas Partsis - una volta c'era molta acqua. La gente veniva a nuotare”, ha aggiunto.

Agricoltori greci in difficoltà

Sei settimane prima del raccolto, non c'è più acqua per l'uliveto dell'agricoltore Dimitris Papadakis, nel nord della Grecia. Il coltivatore ha cercato una soluzione tampone, iniziando una nuova routine mattutina. Insieme al figlio adolescente, utilizza un camion per portare l'acqua dalle zone vicine. Utilizzando un piccolo generatore, collega il veicolo ai tubi di irrigazione per salvare ciò che resta del suo raccolto.

Papadakis, che dirige una cooperativa agricola in un villaggio della Calcidica, penisola nel nord della Grecia, popolare tra i turisti, si lamenta di dover portare l'acqua con un'autocisterna per irrigare le sue colture. Le acque sotterranee sotto i 270 ulivi dell'agricoltore si stanno riducendo e stanno diventando salmastre. Si prevede che la siccità dimezzerà il raccolto previsto.

Dimitris Papadakis Jr collega il serbatoio di acqua del camion a un piccolo generatore, nel villaggio di Nea Silata nella penisola di Halkidiki Giannis Papanikos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Le ondate di calore nell'Europa meridionale

Quest'estate, l'Europa meridionale è stata colpita da ondate di calore successive, che hanno portato ad aree siccitose sempre più vaste in tutta la regione.

In Grecia la siccità ha comportato carenze idriche, laghi prosciugati e persino la morte di cavalli selvatici. La riva del lago Doirani, che si trova a cavallo del confine settentrionale con la Macedonia del Nord, si è ritirata di 300 metri negli ultimi anni.

I funzionari locali chiedono l'esecuzione di lavori pubblici per ripristinare l'approvvigionamento idrico del fiume, facendo eco agli appelli degli esperti che sostengono la necessità di grandi cambiamenti nella gestione delle acque per mitigare gli effetti dannosi del cambiamento climatico.

Cosa bisogna fare per affrontare la crisi idrica

“Prima di tutto vogliamo la conservazione e l'uso efficace dell'acqua, evitando gli sprechi nelle reti di trasferimento e altrove” ha dichiarato Konstantinos S. Voudouris, professore di idrogeologia all'Università di Salonicco.

Oltre a limitare gli sprechi, dobbiamo immagazzinare l'acqua in piccole dighe, serbatoi e cisterne. E, infine, dobbiamo riutilizzare le acque reflue trattate con impianti di trattamento biologico Konstantinos S. Voudouris professore di idrogeologia all'Università di Salonicco

Voudouris sostiene che le reti idriche obsolete perdono troppa acqua e che i miglioramenti delle infrastrutture devono concentrarsi sulla raccolta e sullo stoccaggio dell'acqua piovana durante la stagione umida, nonché sul riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura.

Le interruzioni dell'acqua domestica

Haroula Psaropoulou, proprietaria di una casa nel villaggio balneare di Nea Potidea, afferma che è difficile far fronte alle frequenti interruzioni dell'acqua domestica che possono durare fino a cinque giorni durante il caldo torrido.

“Lavo i piatti e poi uso l'acqua del cortile. Faccio la doccia in una bacinella e verso l'acqua in giardino, perché altrimenti si seccherebbe tutto - ha detto la 60enne Psaropoulou - Cerco di risparmiare acqua ovunque sia possibile e, quando è stato necessario, ho persino usato un carrello per trasportare l'acqua dal mare per il bagno”, ha aggiunto.

Secondo il Servizio per la gestione delle emergenze dell'Unione europea, attualmente si registrano condizioni di siccità acuta intorno al Mar Nero, che si estende a ovest fino alla Grecia settentrionale.