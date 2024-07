Decine di morti in raid sulla Striscia, in particolare nel centro. Combattimenti duri nel nord di Gaza, da cui parte della popolazione ha ricevuto nuovi ordini di evacuazione. Secondo Haaretz, Israele prepara un "ritorno dei coloni"

Migliaia di palestinesi sono in fuga da Gaza City sotto il fuoco israeliano, nel secondo giorno di offensiva sulla principale città della Striscia, che mette a rischio per Hamas i negoziati previsti per un cessate il fuoco.

Carri armati delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno intensificato l'incursione in alcuni quartieri della città tra cui Shejaiya, Sabra e Tel Al-Hawa, dove i residenti hanno riferito il giorno precedente di alcuni dei più feroci combattimenti dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas nove mesi fa.

L'esercito israeliano ha spiegato che i miliziani palestinesi si sono riorganizzati nel nord della Striscia, invaso negli ultimi mesi dello scorso anno e praticamente raso al suolo.

Le Nazioni Unite affermano che gli ultimi ordini di evacuazione riguardano più di 60 scuole che ospitano sfollati palestinesi, oltre a due ospedali parzialmente funzionanti, sei ambulatori medici e due centri di assistenza sanitaria della Mezza Luna Rossa palestinese.

Israele-Hamas: ennesimo tentativo di cessate il fuoco

I mediatori del Qatar e dell'Egitto, sostenuti dagli Stati Uniti, hanno accelerato i loro sforzi questa settimana per siglare un accordo di tregua per porre fine alla guerra di Gaza e a rilasciare gli ostaggi israeliani nella Striscia in cambio di palestinesi incarcerati in Israele.

La tregua sembrava possibile dopo la rinuncia di Hamas a una delle principali condizioni poste finora, ossia l'impegno di Israele alla fine definitiva della guerra.

Il gruppo armato palestinese, il maggiore della Striscia insieme al Movimento per il Jihad Islamico, ha avvertito i mediatori che una nuova azione israeliana potrebbe avere "ripercussioni disastrose" sui colloqui per il cessate il fuoco, affermando che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'esercito israeliano ne avrebbero la "piena responsabilità".

Haaretz: 26 per cento di Gaza occupato, si prepara ritorno coloni

Secondo Haaretz, inoltre, l'Idf ha già occupato il 26 per cento della Striscia e sta preparando il "ritorno di coloni nell'area". Immagini satellitari mostrano la costruzione di strade e strutture permanenti, riporta il quotidiano israeliano. Gli insediamenti ebraici nella Striscia sono stati smantellati nel 2005 per volontà dell'allora primo ministro Ariel Sharon.

Funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato che gli attacchi aerei israeliani di martedì hanno ucciso quasi trenta persone tra Gaza City, Nuseirat, Deir Al-Balah, Al-Bureij e Rafah.

Il raid ad Al-Bureij in particolare ha ucciso almeno nove persone, secondo Al Jaazera, di cui la maggior parte bambini.