Di Euronews

Funerali di Stato lunedì per il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima, morto in un incidente aereo la scorsa settimana. Dichiarata una giornata di lutto nazionale. Il presidente Lazarus Chakwera chiede un'indagine indipendente sull'accaduto

PUBBLICITÀ

Il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima è stato seppellito lunedì nel suo villaggio a sud della capitale Lilongwe. Chilima e altre nove persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto la settimana scorsa nella regione settentrionale del Malawi, Mzimba.

I funerali di Stato si sono svolti domenica al Bingu Bingu National Stadium di Lilongwe, dove il presidente del Malawi Lazarus Chakwera e altri dignitari hanno dato l'ultimo saluto al defunto vicepresidente.

Il presidente del Malawi chiede un'indagine indipendente sulla morte di Chilima

Nel suo discorso, Chakwera ha chiesto un'indagine indipendente sull'incidente. "Le nostre lacrime sono dovute al desiderio di sapere cosa ha ritardato la ricerca di questo aereo. Vorrei assicurare a voi, Malawiani, che questo incidente sarà indagato da un esperto indipendente", ha detto Chakwera tra i fischi e gli insulti della folla.

Centinaia di soldati, agenti di polizia e guardie forestali hanno cercato per più di 24 ore prima che il relitto fosse scoperto in una piantagione forestale a sud di Mzuzu.

Il presidente ha dichiarato un giorno di lutto nazionale lunedì 17 giugno.

L'aereo stava effettuando un breve volo da Lilongwe alla città settentrionale di Mzuzu quando è scomparso lo scorso lunedì mattina. Chakwera aveva detto in precedenza che i reponsabili del traffico aereo avevano detto all'aereo di non atterrare a Mzuzu a causa del maltempo e della scarsa visibilità e di tornare a Lilongwe. Gli operatori hanno poi perso i contatti con l'aereo.

Domenica Chakwera ha fatto appello all'unità e alla pazienza. "Abbiamo bisogno di risposte, ma dobbiamo rimanere calmi e sostenerci a vicenda in questo momento difficile". Ha detto che la Forza di Difesa del Malawi non può condurre un'indagine "che possa essere credibile da sola, ed è per questo che abbiamo bisogno di un'indagine indipendente".

L'esercito ha eseguito un saluto con 19 colpi di cannone quando la salma è stata deposta, seguito da un lungo squillo di tromba. Tra coloro che hanno deposto corone di fiori c'erano Chakwera, tutti i tre ex presidenti del Malawi e la moglie, i figli e i parenti di Chilima.