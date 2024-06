Diritti d'autore Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Diritti d'autore Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Diritti d'autore Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Risultato storico in Sudafrica. Il partito che fu di Mandela non governerà da solo per la prima volta dalla fine dell'apartheid