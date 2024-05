Di euronews

L'Unione europea ha concordato oggi in linea di principio di rilanciare una missione civile nella città di Rafah, la città nel sud di Gaza dove è in corso l'offensiva militare israeliana condannata dalla Corte internazionale di Giustizia. Nella notte di domenica un raid israeliano ha ucciso 45 civili palestinesi nel campo Brix, una tendopoli nella parte nord-occidentale della città.

La proposta di riattivare è stata lanciata dal capo della politica estera europea, Josep Borrell. Il progetto di assistenza alle frontiere dell'Unione europea (Eubam) a Rafah non è operativo dal 2007, quando Hamas ha preso il pieno controllo di Gaza.

"Mi hanno dato il via libera, il via libera politico per riattivare Eubam, la nostra missione a Rafah. Ciò potrebbe svolgere un ruolo utile nel sostenere l'ingresso di persone a Gaza, dentro e fuori", ha detto Borrell ai giornalisti dopo un incontro mensile dei ministri degli Esteri dell'Ue che ha visto anche i principali ministri arabi unirsi ai colloqui.

"Ma questo deve essere fatto in accordo con l'Autorità Palestinese, gli egiziani e ovviamente Israele. Non lo faremo da soli. Non saremo noi i committenti della sicurezza alle frontiere. Non siamo una società di sicurezza", ha affermato, aggiungendo che per ora l'Ue preparerà piani tecnici.