Di Euronews Agenzie: AP

L'esercito israeliano ha attaccato il campo di Jabaliya dove Hamas avrebbe tentato di riorganizzarsi. Cresce la preoccupazione per gli sfollati da Rafah. Guterre: "Cessate il fuoco immediato"

Dopo gli ordini di evacuazione di sabato diffusi dall'esercito israeliano (Idf) per altre decine di migliaia di palestinesi rifugiati a Rafah e altre zone della Striscia di Gaza, invitati a dirigersi verso una “zona umanitaria allargata” ad al-Mawasi, domenica mattina sono stati registrati combattimenti nel campo di Jabaliya. Ci sarebbero molti morti e feriti. Secondo l'Idf, Hamas stava tentando di riorganizzarsi nel campo.

L'Idf continua ad operare a Rafah alla ricerca di terroristi

“Dall'inizio della nostra precisa operazione contro Hamas a Rafah abbiamo eliminato decine di terroristi, scoperto tunnel terroristici sotterranei e grandi quantità di armi”, ha dichiarato il portavoce dell'Idf Daniel Hagari.

“Prima delle nostre operazioni invitiamo i civili a spostarsi temporaneamente in aree umanitarie e lontano dal fuoco incrociato a cui Hamas li sta sottoponendo. La nostra guerra è contro Hamas, non contro la popolazione di Gaza”, ha aggiunto Hagari.

Guterres: "Cammino lungo per riprendersi dalla devastazione"

Secondo le Nazioni Unite, circa 150mila palestinesi sono già fuggiti da Rafah dopo gli ordini di evacuazione della scorsa settimana, e molti si sono diretti verso al-Mawasi.

Tuttavia, alcuni gruppi umanitari hanno lanciato l'allarme sulle condizioni del luogo. Centinaia di migliaia di persone stipate nella Striscia di sabbia hanno già sovraccaricato le forniture insufficienti di cibo, acqua e assistenza sanitaria.

"Ribadisco il mio appello, l'appello al mondo intero per un cessate il fuoco umanitario immediato, per la liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi e di un aumento immediato degli aiuti umanitari. Ma un cessate il fuoco non sarà che l'inizio. Il cammino sarà lungo per riprendersi dalla devastazione e dal trauma di questa guerra", ha dichiarato segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in un videomessaggio trasmesso a Kuwait City per l'occasione di una conferenza internazionale di donatori.

Rischio reale di carestia per gli sfollati

Circa 1,4 milioni di palestinesi hanno cercato rifugio a Rafah nei mesi scorsi su ordine dell'Idf, che aveva dichiarato la città zona sicura. Da settimane Israele minaccia però di lanciare un'offensiva di terra su larga scala nella città per eliminare i battaglioni di Hamas che sostiene abbiano sede lì.

L'esercito israeliano continua a espandere le sue operazioni nella città. Quando la settimana scorsa Israele ha lanciato la sua operazione a Rafah, ha sequestrato il valico di frontiera con l'Egitto, punto di ingresso fondamentale per gli aiuti umanitari. Tuttavia, le agenzie umanitarie avvertono che le scorte di cibo e di altri beni di prima necessità si stanno esaurendo in modo critico.