Si sono chiuse le urne in Basilicata, dove è già iniziato lo spoglio delle schede. Le proiezioni danno favorito il candidato di centrodestra Bardi, con il 53-57 per cento delle preferenze. Se ottenesse la presidenza della Regione dovrà riuscire a tenere unita la vasta alleanza che lo sostiene

Si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio delle schede in Basilicata, dove domenica 21 aprile e lunedì 22 si è votato per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale.

La sfida è tra il favorito Vito Bardi, il governatore uscente candidatosi per il centrodestra che non ha potuto votare perché sulla carta risulta residente a Napoli, e il candidato di centrosinistra Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, sostenuto dall'alleanza tra Partito democratico e Movimento cinque stelle.

In quest'occasione non sono previsti né il voto disgiunto né il ballottaggio, chi guadagnerà più voti otterrà la presidenza.

Fuori le prime proiezioni: Bardi in vantaggio di circa dieci punti

Le prime proiezioni degli instant poll di Telenorba danno Bardi in vantaggio con il 53-57 per cento delle preferenze, con quello che sembrerebbe un netto distacco da Marrese, proiettato al 41-45 per cento.

All'interno dell'alleanza di centrodestra Fratelli d'Italia è dato tra il 23 e il 27 per cento, Forza Italia tra il dodici e il 16 per cento e la Lega tra il quattro e l'otto percento.

Poche speranze di vincere invece per il candidato del partito europeista Volt, Eustachio Follia, che potrebbe raccogliere tra l'uno e il tre per cento dei voti, secondo le proiezioni.

In caso di vittoria a Bardi spetterà l'arduo compito di tenere unita un'alleanza alquanto eterogenea, che comprende Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Unione di centro - Democratici di centro con Rotondi-Popolari uniti, Azione, Orgoglio Lucano, che accoglie esponenti di Italia Viva, La Vera Basilicata.

Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto calare l'affluenza rispetto al 2019, con solo il 49,80 per cento degli aventi diritto al voto che si è recato alle urne.

La notizia è in corso di aggiornamento