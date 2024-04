Elezioni europee: Nicolas Schmit a Berlino con Katarina Barley

Di Euronews

Lunedì 22 aprile dalla capitale tedesca Nicolas Schmit, candidato del Pse, ha incontrato la vicepresidente del Parlamento Europeo Katarina Barley, candidata alle europee con Spd

In vista delle elezioni europee in programma dal 6 al 9 giugno, il candidato di punta del Partito socialista europeo Nicolas Schmit ha incontrato a Berlino la candidata di punta dell'Spd Katharina Barley.

"Ogni elezione è importante. Ma se ci guardiamo intorno e vediamo il contesto generale, allora queste elezioni sono molto importanti - ha detto Schmit -. Non solo a livello internazionale, ma anche interno, dove l’Europa dovrebbe effettivamente dirigersi”.

In Germania per la prima volta al voto giovani di 16 e 17 anni

Le prossime elezioni europee saranno anche le prime per i giovani tedeschi di **16 e 17 anni**che potranno esprimere il loro voto.

Elezioni europee 2024: chi può votare

In Germania, Belgio, Malta e Austria è possibile votare già a 16 anni, in Grecia dai 17.In Italia, come nella maggior parte dei Paesi europei, possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno d’età.

Secondo il regolamento del Parlamento europeo occorre aver compiuto 18 anni d’età per poter essere eletti, età minima richiesta nella maggior parte dei Paesi europei, ma non in Italia, dove occorre aver compiuto 25 anni per essere inseriti in lista.

Un’importante novità riguarda però gli studenti fuori sede: per la prima volta potranno votare nel comune in cui vivono per motivi di studio da almeno tre mesi senza bisogno di tornare in quello di residenza.