Di fronte alle pressioni internazionali, l'Iran ha ribadito a Stati Uniti e Germania che non desisterà dall'attaccare Israele come rappresaglia per l'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco, ma che lo farà in modo da evitare un'escalation nella regione. Washington a Tel Aviv: "Pieno appoggio"

Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran sul suo territorio nelle prossime 24-48 ore, in un clima di sempre maggiore tensione nella regione. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti rimaste anonime. Il quotidiano statunitense riferisce tuttavia che una persona informata "dalla leadership iraniana" ha affermato che mentre di discute dei piani di attacco non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Secondo una fonte iraniana citata da Reuters, l'Iran avrebbe comunicato agli Stati Uniti che la sua risposta all'attacco di Israele all'ambasciata iraniana a Damasco, Siria, dove sono morte 16 persone, sarà proporzionata, in modo da evitare una grave escalation, e non sarà messa in atto frettolosamente.

Pressioni su Teheran per evitare l'escalation in Medio Oriente

I Paesi occidentali e quelli arabi stanno facendo pressioni su Teheran affinché desista dall'attaccare Israele, ma il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha ribadito anche all'omologa tedescaAnnalena Baerbock la determinazione dell'Iran a mettere in atto una rappresaglia seppur "in modo limitato", parlando di "una necessità, una difesa legittima con lo scopo di punire l'aggressore".

"Quando il regime israeliano viola completamente l'immunità degli individui e delle sedi diplomatiche andando contro al diritto internazionale e alla Convenzione di Vienna, la legittima difesa è una necessità", ha detto Amirabdollahian riferendosi al raid contro l'ambasciata iraniana, dove sono morti sette importanti membri delle Guardie della rivoluzione iraniana.

Abdollahian ha mantenuto la stessa posizione anche nei colloqui telefonici con gli omologhi australiani e britannici. Su X ha riferito di aver comunicato ai suoi interlocutori occidentali che l'Iran "non sta cercando di ampliare la portata della guerra".

Israele pronta a difendersi e a rispondere a un attacco iraniano

"Un attacco diretto dell'Iran comporterà un'appropriata risposta da parte di Israele", ha ribadito il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in una conversazione telefonica - la seconda in pochi giorni - con il capo del Pentagono Lloyd Austin.

Secondo una nota ufficiale giovedì sera idue hanno discusso della "preparazione ad un attacco iraniano contro lo Stato di Israele, che potrebbe portare ad un'escalation nella regione" e Austin ha ribadito il pieno appoggio statunitense a Tel Aviv contro Teheran.

Non a caso il capo del Comando centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, il generale Michael Kurilla, è volato in Israele giovedì per discutere con alti funzionari militari "le minacce alla sicurezza nella regione" nel contesto di escalation con l'Iran.

Nel frattempo il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato con i ministri degli Esteri cinese, turco e saudita, invitandoli a esercitare la loro pressione sull'Iran affinché non inasprisca la situazione in Medio Oriente.

La Francia e la Germania invitano i loro cittadini a evitare il Medio Oriente

La Francia e la Germania hanno chiesto ai loro cittadini di evitare di recarsi in Iran, Libano, Israele e Territori palestinesi. Lo hanno annunciato i rispettivi ministeri degli Esteri.

In un comunicato pubblicato su X, il ministero francese ha aggiunto che i parenti dei diplomatici con sede in Iran torneranno in Francia e che ai dipendenti pubblici francesi è ora vietato svolgere missioni nei luoghi sopra citati.

Gli Stati Uniti distruggono un missile balistico antinave degli Houthi

Le forze statunitensi hanno distrutto un missile balistico antinave lanciato sul Mar Rosso dalle aree controllate dai terroristi Houthi in Yemen giovedì pomeriggio. Non sono stati segnalati feriti o danni alle navi in transito. Lo ha fatto sapere il Comando centrale degli Stati Uniti.

"Queste azioni - si legge in un post su X - sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per le navi mercantili, degli Stati Uniti e della coalizione".