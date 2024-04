Di euronews

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che su Gaza il primo ministro israeliano sta commettendo un errore. Biden ha aggiunto che Israele deve accettare il cessate il fuoco e che il mancato arrivo di aiuti umanitari alla Striscia è ingiustificabile

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo un errore su Gaza: "non sono d'accordo con il suo approccio". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Univision, la televisione statunitense in lingua spagnola.

"Quello che chiedo agli israeliani è un cessate il fuoco, e di consentire per le prossime sei-otto settimane l'accesso totale a cibo e medicine" a Gaza, ha aggiunto Biden. "Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti. Ritengo che non ci siano scuse per non fornire medicine e cibo", ha osservato il presidente degli Stati Uniti.

Biden fa gli auguri ai musulmani di Gaza per la fine del Ramadan

Su X Biden ha rivolto un pensiero speciale per i palestinesi della Striscia di Gaza durante i suoi auguri per l'Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro all'Islam di Ramadan.

''Mentre le famiglie e le comunità musulmane si riuniscono per l'Eid al-Fitr, stanno riflettendo anche sul dolore provato da così tanti. I miei pensieri vanno a coloro che in tutto il mondo sopportano conflitti, fame e sfollamenti, anche in luoghi come Gaza e il Sudan', ha scritto sul social prima noto come Twitter. ''Ora è il momento di impegnarsi nuovamente nell'opera di costruzione della pace e di difesa della dignità di tutti'', ha aggiunto.