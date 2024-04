Striscia di Gaza, continuano i raid nonostante la ritirata israeliana

Malgrado l'annuncio di un parziale ritiro delle truppe da parte di Israele, sulla porzione meridionale della Striscia di Gaza continuano a piovere bombe

I raid israeliani sulla porzione meridionale della Striscia di Gaza continuano, nonostante l'annuncio di un parziale ripiegamento da parte delle truppe di Tel Aviv. L'aviazione ha infatti bombardato Rafah e il campo profughi di Nuseirat.

L'Egitto continua a tentare una mediazione

La guerra, dunque, non accenna a placarsi, così come i tentativi da parte dell'Egitto di tentare di trovare un'intesa tra le parti per un cessate il fuoco prima della fine del Ramadan. In questo senso, fonti israeliane parlano di passi avanti, ma Hamas nega.

La conditio sine qua non per Benjamin Netanyahu è il rilascio degli ostaggi israeliani rapiti lo scorso 7 ottobre. I cui familiari sono stati ricevuti in Vaticano dal Papa. Successivamente, hanno anche incontrato le autorità italiane e le comunità ebraiche, alle quali hanno chiesto sostegno.

Il Nicaragua alla Germania: "Stop al sostegno militare a Israele"

Il governo di Israele appare però sempre più isolato. Il Nicaragua ha chiesto alla Corte suprema dell'Aia di bloccare il sostegno militare concesso dalla Germania a Tel Aviv, sostenendo che Berlino, di fatto, in questo modo agevola un possibile genocidio e violazioni del diritto umanitario internazionale .