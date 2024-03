Di Euronews

La nave dell'ong parte da Cipro verso la Striscia con a bordo più di duecento tonnellate di cibo. Gli Stati Uniti rivelano i piani per il porto al largo di Gaza. Intanto estremisti israeliani di destra bloccano gli aiuti via terra

PUBBLICITÀ

Al via il corridoio umanitario via mare promosso dall'Unione europea. La nave Open Arms parte sabato mattina da Cipro per Gaza. Il percorso durerà circa due giorni, quindi il cibo dovrebbe arrivare lunedì. Secondo World Charity Kitchen (Wck), la nave trasporta oltre 200 tonnellate di riso, farina e altri alimenti.

Se tutto va secondo i piani, potrebbe essere aperta una nuova rotta per i rifugiati palestinesi a Gaza per ricevere aiuti e cibo per alleviare l'attuale stato di carestia tra tutti i rifugiati. Secondo Israele il corridoio marittimo è una buona idea, ma ha ribadito che necessita di controlli di sicurezza.

Due mesi per il porto galleggiante a Gaza

Gli Stati Uniti hanno rivelato intanto i dettagli del porto galleggiante che costruiranno al largo di Gaza, come ha detto Biden, per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari. Secondo il Pentagono, la struttura potrebbe richiedere due mesi per essere completata e mille truppe statunitensi.

Le forze Usa costruiranno il porto galleggiante in mare, sullo stile delle basi di estrazione petrolifera offshore, dove grandi navi potranno scaricare aiuti umanitari di cibo e rifornimenti. Una volta scaricato il carico, piccole imbarcazioni militari trasporteranno gli aiuti a terra. Secondo il Pentagono, non ci sono forze statunitensi a terra, anche se si sta ancora definendo chi porterà i rifornimenti nella Striscia.

Critiche al porto dalle organizzazioni umanitarie

I progetti di trasporto marittimo sono spesso sostenuti dalle organizzazioni umanitarie perché hanno costi molto più bassi rispetto al trasporto su camion o alle consegne per via aerea. Dimostratesi quest'ultime anche pericolose.

Tuttavia, alcune di queste organizzazioni, come Medici senza frontiere, hanno commentato che questo ponte galleggiante è una distrazione e che la soluzione dovrebbe essere politica. "Gli Stati Uniti dovrebbero insistere sull'accesso immediato degli aiuti umanitari utilizzando le strade e i punti di ingresso esistenti", ha affermato Avril Benoît, direttore esecutivo di Msf.

Attivisti israeliani bloccano l'ingresso degli aiuti

Nel frattempo, attivisti israeliani come il gruppo "Ordine 9" stanno cercando di bloccare tutti i posti di blocco e i valichi di frontiera rimasti aperti. Considerati un gruppo estremista di destra, venerdì hanno bloccato il valico di frontiera di Nitzana e non hanno permesso l'ingresso di alcun camion. Secondo gli attivisti, nessun aiuto dovrebbe essere inviato a Gaza fino a quando tutti gli ostaggi non saranno rilasciati.