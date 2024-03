Di Maria Michela D'Alessandro

Più di 61 milioni di persone su 85 milioni di abitanti hanno diritto di voto per i membri del Parlamento e per il clero che compone l'Assemblea degli Esperti, l'organismo incaricato di selezionare il leader supremo della Repubblica islamica

Iran al voto per le prime elezioni parlamentari dopo le proteste di massa del 2022 per la morte della giovane Mahsa Amini.

I 61 milioni di elettori iraniani sono chiamati a scegliere tra 15mila candidati per rinnovare i 290 membri del Parlamento e gli 88 membri dell'Assemblea degli esperti, un organo che ha il compito di nominare o eventualmente revocare la Guida suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei.

Proprio la Guida Suprema Khamenei è stato il primo a votare e ha invitato la popolazione a recarsi alle urne delle consultazioni legislative di oggi per "rendere frustrati i nemici" con un'alta affluenza alle urne.

"Sia i nostri amici che le persone interessate alla nazione iraniana, così come i detrattori che sono attratti dai problemi del nostro Paese e della nostra amata nazione da ogni punto di vista, prestano attenzione a queste elezioni. Le persone devono fare felici gli amici e rendere delusi i malvagi", ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Mehr citando Khamenei.

Atteso astensionismo record

Durante la giornata di voto gli occhi saranno però puntati anche sull'astensionismo, protagonista dell'Iran del presente: negli ultimi mesi il governo iraniano ha registrato un calo di consensi come mai si era visto in precedenza nella storia del Paese.

Secondo la società di analisi e consulenza statunitense Gallup, il 52 per cento della popolazione non approva la leadership del Paese, sia per come è stata gestita la crisi economica e sanitaria derivata dal Covid-19, sia per le posizioni assunte a livello internazionale.

Gli iraniani, secondo Gallup, hanno espresso forte dissenso per la decisione del governo di sostenere la Russia nel conflitto in Ucraina e per le crescenti tensioni con l'occidente in relazione allo sviluppo del programma nucleare. Gallup scrive che il rischio di queste elezioni è che possano trasformarsi in un manifesto del malcontento popolare. I dati della società di consulenza statunitense parlano del 61 per cento degli under 30che disapprova la leadership attuale, mentre il 43 per cento tra i 15 e i 29 anni ha invece espresso il desiderio di espatriare definitivamente.