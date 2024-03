Di Euronews

Il vincitore del premio Grammy con il brano Baraye è stato condannato a quasi quattro anni di carcere e obbligato a pubblicare un brano contro gli Stati Uniti

Il vincitore di un Grammy Shervin Hajipour, di origine iraniana, è stato condannato a quasi quattro anni di carcere per la sua canzone "Baraye", diventata un inno delle proteste dopo la morte di Mahsa Amini.

Hajipour ha spiegato che motivi e le ragioni di questa condanna sono "propaganda anti-establishment" e "incoraggiamento alla protesta". Inoltre, la sentenza gli ordina di creare una canzone "sui crimini degli Stati Uniti" e di pubblicarla online.

La canzone "Baraye" gli è valsa il Grammy dello scorso anno 2023, come "Miglior canzone per il cambiamento sociale". La canzone inizia con il verso: "Per la paura di ballare nelle strade, per la paura che proviamo quando ci baciamo".

L'artista ha pubblicato la canzone sui social media nel 2022 ed è diventata virale con oltre 40 milioni di visualizzazioni ed è stata usata come inno dai manifestanti nel suo Paese.

Le autorità iraniane hanno chiesto la rimozione dai social media e Hajipour è stato arrestato più volte fino alla condanna definitiva a tre anni e otto mesi di carcere per aver scritto il brano.