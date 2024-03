Di Maria Michela D'Alessandro

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Irna, l'affluenza alle urne si è fermata intorno al 41 per cento su 61 milioni di aventi diritto al voto, è la più bassa dalla rivoluzione del 1979

Dopo più di due giorni dalle elezioni parlamentari in Iran, lunedì 4 marzo il centro elettorale nazionale ha reso noti i risultati ufficiali del voto del 1° marzo, caratterizzato da un astensionismo record. Dei 231 seggi già assegnati, una maggioranza assoluta di 165 è andata ai candidati ultraconservatori.

L'affluenza del 41 per cento è la più bassa dalla rivoluzione del 1979: nel 2020 partecipò alle elezioni parlamentari il 42 per cento degli aventi diritto, un anno più tardi meno del 50 per cento contro l’85 del 2009.

Per cosa si è votato

I 61 milioni di elettori iraniani sono stati chiamati a scegliere tra 15mila candidati per rinnovare i 290 membri del Parlamento e gli 88 membri dell'Assemblea degli esperti, un organo che ha il compito di nominare o eventualmente revocare la Guida suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei.

Lunedì 4 marzo sono stati annunciati i nomi dei nuovi membri dell'Assemblea degli Esperti:"L'elezione degli 88 membri è stata completata in tutte le 31 circoscrizioni", ha dichiarato il portavoce del comitato elettorale, Mohsen Eslami, citato dall'agenzia iraniana Irna.

Sui 290 candidati Eslami ha inoltre riferito che ne sono stati eletti in 245 seggi. Per i restanti 45 sarà necessario un ballottaggio, che si terrà ad aprile o maggio, poiché nessuno è riuscito ad ottenere il 20 per cento dei voti.

L'attuale parlamento comprende 18 politici favorevoli alle riforme e altri 38 identificati come indipendenti. Tra coloro che hanno ottenuto un seggio, solo 11 sono donne- il Parlamento iraniano conta 16 donne.

Le cause dell'astensionismo record

Secondo la società di analisi e consulenza statunitense Gallup, prima del voto del 1° marzo, il 52 per cento della popolazione non approva la leadership del Paese, sia per come è stata gestita la crisi economica e sanitaria derivata dal Covid-19, sia per le posizioni assunte a livello internazionale.

Gli iraniani, secondo Gallup, hanno espresso forte dissenso per la decisione del governo di sostenere la Russia nel conflitto in Ucraina e per le crescenti tensioni con l'occidente in relazione allo sviluppo del programma nucleare. Gallup scrive che il rischio di queste elezioni è che possano trasformarsi in un manifesto del malcontento popolare. I dati della società di consulenza statunitense parlano del 61 per cento degli under 30che disapprova la leadership attuale, mentre il 43 per cento tra i 15 e i 29 anni ha invece espresso il desiderio di espatriare definitivamente.