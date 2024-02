Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

In Francia gli agricoltori sono tornati a protestare in vista della fiera dell'agricoltura di Parigi. Per placare la loro rabbia il premier Attal ha annunciato un nuovo disegno di legge, status speciale al settore agricolo "interesse nazionale fondamentale" e rafforzamento regole Egalim