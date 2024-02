Di Maria Michela D'Alessandro

Berlino è la prima tappa del tour europeo di Zelensky per chiedere un maggiore sostegno militare all'Ucraina. Dopo la firma nella capitale tedesca, il presidente ucraino sarà a Parigi per siglare un accordo analogo con Emmanuel Macron

Germania, Francia e poi di nuovo Germania: il tour europeo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è iniziato venerdì 16 febbraio da Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz. Zelensky continuerà il viaggio diplomatico europeo a Parigi, sabato sarà di nuovo in Germania per partecipare alla conferenza di Monaco sulla sicurezza in programma fino al 18 febbraio.

A Berlino Zelensky e Scholz hanno firmato un accordo sulla sicurezza definito "storico" dal cancelliere tedesco che ha assicurato la sua determinazione a sostenere l**'Ucraina** "per tutto il tempo necessario".

A due anni dall'inizio di questa terribile guerra oggi inviamo un messaggio molto chiaro al presidente russo: non allenteremo il nostro sostegno all'Ucraina Olaf Scholz Cancelliere tedesco

Il documento firmato dai due leader contiene aiuti militari aggiuntivi e immediati per un totale di 1,1 miliardi di euro.

La soddisfazione di Zelensky su X per la firma del patto di sicurezza oggi a Berlino

Zelensky: accordo di sicurezza senza precedenti

Berlino è la prima tappa del tour europeo del presidente ucraino per chiedere un maggiore sostegno militare al suo Paese.Dopo la firma a Berlino, il presidente ucraino si recherà immediatamente a Parigi per siglare un accordo analogo con il presidente francese Emmanuel Macron.

Il patto prevede anche il sostegno all’Ucraina dopo la guerra per costruire un esercito moderno in grado di respingere futuri attacchi dalla Russia.

Olaf Scholz sulla morte di Alexey Navalny

La morte di Alexey Navalny

"Putin uccide sempre, anche se non c’è una guerra, non si fermerà. Alexey Navalny è morto in una prigione russa - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa congiunta con Scholz commentando la morte di Alexey Navalny. -. A Putin non importa chi muore, finché mantiene la sua posizione, ed è per questo che dovrà rendere conto dei suoi crimini".