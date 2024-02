Di Euronews

La Grecia è il 37° Paese del mondo, il 16° dell'Unione europea, il primo cristiano ortodosso a riconoscere il diritto civile e legalizzare l'adozione per genitori dello stesso sesso

Via libera del Parlamento greco ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, che potranno anche adottare bambini. L'importante riforma sociale è stata portata avanti dal governo conservatore nonostante la dura opposizione della Chiesa ortodossa.

La Grecia diventa il 37° Paese del mondo, il 16° dell'Unione europea eil primo cristiano ortodosso a riconoscere il diritto civile e a legalizzare l'adozione per genitori dello stesso sesso. Per le associazioni Lgbtq+ e le coppie omosessuali con figli, la Grecia sta vivendo "un momento storico".

"Oggi è una giornata di gioia. Da domani verrà rimossa una barriera in più e diventerà un ponte di convivenza in uno Stato libero tra cittadini liberi", ha detto il primo ministro grecoKyriakos Mitsotakis intervenendo in Parlamento prima del voto.

Il disegno di legge garantisce il diritto di adozione ma impedisce alle coppie di sesso maschile di diventare genitori attraverso la maternità surrogata.