Con un solo voto di scarto il ramo del Congresso a maggioranza repubblicana ha votato per l'impeachment del segretario alla Sicurezza nazionale. Biden: un atto contro la Costituzione

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha messo in stato d'accusa il ministro degli Interni Alejandro Mayorkas per l'emergenza immigrazione. Con un solo voto di scarto i deputati lo hanno ritenuto responsabile dell'aumento senza precedenti dei flussi migratori che attraversano il confine meridionale del Paese con il Messico.

L'impeachment è stato approvato con 214 a favore e 213 contrari nel ramo del Congresso a maggioranza repubblicana.

Mayorkas è il primo componente del governo a essere messo sotto accusa in quasi 150 anni. La mozione è stata approvata dopo che il fallimento di un primo tentativo la scorsa settimana, che aveva messo in imbarazzo i repubblicani.

L'impeachment, cioè la messa in Stato di accusa, è uno strumento costituzionale che non si applica solo ai presidenti, gli ultimi ad aver sostenuto il processo di fronte al Senato sono stati BillClinton e DonaldTrump. Ma anche a qualsiasi tipo di "ufficiale civile". La genericità della definizione nel tempo ha permesso alla giurisprudenza di includere componenti del governo, come nel caso di Mayorkas, ma anche membri eletti al Congresso.

La sicurezza del confine con il Messico è una priorità repubblicana

I conservatori hanno premuto e voluto fortemente la messa in stato d'accusa per mantenere alta la pressione sul presidente Joe Biden per quella che considerano un'emergenza al confine con il Messico.

Proprio questo punto ha in gran parte motivato l'ostruzionismo che ha ritardato l'approvazione in Senato del pacchetto di aiuti per l'Ucraina. I repubblicani chiedevano in includere fondi per risolvere il problema migratorio ai 90 miliardi di aiuti destinati a Ucraina, Israele e e Taiwan.

La reazione di Joe Biden all'impeachment di Mayorkas

Ai tratta di un atto senza "senza merito" e "incostituzionale", ha affermato Biden criticando aspramente la messa in stato di accusa di Mayorkas.

In una dichiarazione rilasciata poco dopo il voto, Biden ha difeso Mayorkas, definendolo "un onorevole funzionario pubblico che ha sostenuto fedelmente lo Stato di diritto e ha dimostrato un profondo impegno nei confronti dei valori che rendono grande la nostra nazione".

Di segno opposto il commento dello speaker della Camera Mike Johnson. Il repubblicano ha dichiarato che "Mayorkas merita lo stato d'accusa", in quanto "contravvenendo sistematicamente e volontariamente alla legge federale sull'immigrazione ha causato la più grande catastrofe al confine nella storia del Paese".