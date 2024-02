Di euronews

Dopo il voto per limitare l'ostruzionismo repubblicano, in Senato via libera alla legge da 95 miliardi di aiuti per Israele e Taiwan, oltre che per Kiev. Più incerto il cammino del provvedimento alla Camera

PUBBLICITÀ

Dopo molte battute d'arresto e incertezza, il Senato statunitense ha approvato un pacchetto di finanziamenti per Ucraina, Israele e Taiwan da circa 95 miliardi di dollari (88 miliardi di euro). Nella camera del Congresso a guida democratica gli oppositori repubblicani hanno mostrato il loro dissenso con la tattica del filibustering (ostruzionismo), non avendo i numeri necessari per bloccare la misura.

Il voto del Senato è stato di 70 a 29, con 22 repubblicani che hanno votato a favore.

Il disegno di legge include 60 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro la Russia, 14.1 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per Israele, 9.2 miliardi di dollari in assistenza umanitaria e 4.8 miliardi di dollari per sostenere i partner regionali nella regione Indo-Pacifico, in aggiunta ad altre disposizioni, secondo la commissione per gli stanziamenti del Senato.

Le critiche alla misura dello speaker della Camera Mike Johnson

Lo speaker della Camera Mike Johnson ha criticato aspramente il pacchetto in quanto non include provvedimenti per garantire la sicurezza del confine meridionale con il Messico, a suo dire "il punto cruciale della sicurezza nazionale". La dichiarazione getta seri dubbi sul futuro del pacchetto nel ramo del Congresso a maggioranza repubblicana.

I deputati conservatori alla Camera, più vicini alle posizioni dell'ex presidente Donald Trump, non hanno fatto mistero del loro scetticismo riguardo l'opportunità di continuare a sostenere la resistenza ucraina dopo l'invasione su larga scala russa.

Trump: Con me la Nato più forte

Dopo la dichiarazione di Trump secondo cui una volta eletto incoraggerebbe la Russia ad attaccare gli alleati Nato inadempienti, cioè quei Paesi che non destinano il 2 per cento del Pil alla Difesa - parole che hanno suscitato la ferma condanna dei vertici dell'Alleanza atlantica e delle amministrazioni europea e statunitense - l'ex presidente è tornato sulla questione con un post su Truth, il social da lui cofondato.

"Ho reso forte la Nato", ha scritto il front-runner repubblicano: "Quando ho detto ai 20 Paesi che non pagavano la loro giusta quota che dovevano farlo, e ho aggiunto che altrimenti non avrebbero ricevuto la protezione militare degli Stati Uniti, i soldi sono arrivati a pioggia".