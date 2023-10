Le autorità iraniane hanno minacciato di "intervenire nel conflitto" se Israele dovesse lanciare un'operazione di terra nella Striscia di Gaza e hanno annunciato "azioni preventive". Euronews ha parlato con alcuni esperti di cosa potrebbe essere questo "intervento" e delle sue conseguenze

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha dichiarato che una soluzione politica della situazione nella Striscia di Gaza sta diventando sempre meno probabile e Teheran ammette la possibilità di "azioni preventive" contro Israele.

Allo stesso tempo, il ministro ha chiarito che la Repubblica islamica non intende impegnarsi in un conflitto militare con Tel Aviv se Israele non colpirà il territorio iraniano.

"Non possiamo escludere che l'Iran decida di intervenire direttamente", ha commentato al riguardo Jake Sullivan, assistente del presidente degli Stati Uniti per la Sicurezza nazionale.

Lo stesso Israele ha reagito duramente agli avvertimenti iraniani.

"Iran e Hezbollah, non metteteci alla prova nel nord. Il prezzo che dovrete pagare sarà molto più alto. Vi sto dicendo in ebraico quello che il presidente degli Stati Uniti ha detto in inglese: non fatelo", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

In precedenza il Wall Street Journal aveva citato, senza farne i nomi, "alti membri di Hamas e Hezbollah", affermando che l'Iran avrebbe aiutato i militanti a pianificare l'attacco a Israele. Ma la guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, ha respinto le speculazioni.

"Maestro della guerra per procura"

Gli esperti ricordano che Teheran ha mantenuto a lungo stretti legami con Hamas.

Nel caso dell'attacco del 7 ottobre a Israele, ci sono elementi che indicano che c'è stato un aiuto esterno, afferma Sarah Bazubandi, ricercatrice presso il German institute for global and regional studies.

"L'Iran è uno degli sponsor di lunga data di Hamas. È uno dei principali aiutanti del gruppo in termini di organizzazione dell'addestramento e della logistica, di contrabbando di armi. Per quanto riguarda l'attacco a Israele, ci sono punti che sollevano il dubbio che l'Iran sia stato direttamente coinvolto nella sua preparazione", spiega l'esperta.

"Un esempio: l'infiltrazione di militanti in territorio israeliano. Non si può imparare a volare con il parapendio nei tunnel di Gaza o in un'area sotto l'occhio vigile dell'esercito israeliano. Hanno praticato e sviluppato queste abilità altrove", sottolinea Bazubandi.

Secondo Bazubandi, non ci sarà un coinvolgimento diretto dell'Iran nei combattimenti. Teheran probabilmente utilizzerà le organizzazioni non statali che sostiene.

"L'Iran è un maestro nel creare e condurre guerre per procura. Investe finanziariamente, militarmente e tecnologicamente nello sviluppo della cosiddetta 'asse della resistenza' nella regione. Il motivo per cui investe nella sua creazione ed espansione è che l'Iran sta cercando di evitare il confronto diretto con chiunque dalla fine della guerra Iran-Iraq", dice l'esperta. Nelle sue dichiarazioni, osserva, il ministro degli Esteri iraniano cita proprio la "reazione dell'asse della resistenza".

L'Iran sostiene non solo Hamas, ma anche altri gruppi basati sull'ideologia anti-israeliana, dal movimento sciita Hezbollah in Libano alla Jihad islamica sunnita nella Striscia di Gaza e in Siria.

Come ha dichiarato un portavoce libanese di Hamas al Financial Times in una recente intervista, gli obiettivi dell'"asse della resistenza" sono distruggere Israele e contrastare l'influenza americana in Medio Oriente.

"Il rischio principale è che l'Iran possa spingere i suoi alleati in Libano, in particolare Hezbollah, ad aprire un nuovo fronte contro Israele nel nord", osserva Ali Vaez, direttore del programma Iran dell'International crisis group.

I combattenti di Hezbollah sono meglio armati e addestrati di Hamas, secondo Barbara Slavin, responsabile del programma sul Medio Oriente dello Stimson Center di Washington. Hanno 150.000 razzi nel loro arsenale, che possono usare contro le principali città israeliane.

"Penso che questo sia un indicatore allarmante del fatto che se Israele lancia un'operazione di terra a Gaza, Hezbollah sarà costretto a rispondere in qualche modo, forse aprendo un secondo fronte nel nord di Israele", afferma Slavin.

Il 7 ottobre, Hezbollah e le Forze di difesa israeliane si sono scambiate razzi al confine tra Israele e Libano. Hussein Malla/AP

Gli esperti notano che l'obiettivo principale della politica di difesa di Teheran è quello di prevenire un attacco diretto al territorio iraniano.

Dopo che i militanti di Hamas hanno invaso Israele, gli alleati di Tel Aviv, Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno inviato navi da guerra e aerei nella regione come misura deterrente.

"Teheran non invierà i suoi militari nella zona di guerra per aiutare Hamas", è convinta Barbara Slavin.

L'Iran è disposto a combattere Israele fino all'ultimo palestinese, ma non credo che correrebbe questo rischio, perché sarebbe vulnerabile a un attacco che non potrebbe respingere efficacemente Ali Vaez Direttore del Programma Iran dell'International crisis group

Secondo Ali Vaez, se l'Iran venisse coinvolto direttamente nel conflitto, ci sarebbe il rischio di coinvolgimento anche di Paesi come Iraq, Siria e Libano.

"Le conseguenze potrebbero essere catastrofiche non solo per la regione, ma per il mondo intero", afferma Ali Vaez.

Il Medio Oriente è sull'orlo di una nuova grande guerra?

"Penso che potremmo essere davvero sull'orlo di una grande guerra in Medio Oriente. Chi è pronto a un'escalation dopo l'operazione di terra israeliana a Gaza? Potrebbe essere l'Iran, Hezbollah, gli Houthi yemeniti. Siamo in una fase molto pericolosa della storia moderna della regione mediorientale ", afferma Sara Bazubandi.

L'esperta ricorda che lo stesso Iran ha il potenziale per un attacco diretto a Israele. I missili a lungo raggio prodotti da Teheran, come ha detto l'esercito iraniano un anno fa, "potrebbero appiattire Tel Aviv". La Repubblica islamica sta attivamente sviluppando tecnologia missilistica e sistemi senza pilota.

Bazubandi dice che nessuno vuole un'altra grande crisi nella regione, ma la situazione non è semplice e potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

"Gli iraniani, nonostante la loro retorica infuocata, probabilmente non vogliono un conflitto regionale. È un equilibrio molto difficile per tutti, tra l'intraprendere azioni sufficienti per non perdere la faccia, ma anche per non oltrepassare i confini e perdere la testa", afferma Ali Vaez.

Inoltre, un nuovo conflitto importante, osserva Vaez, potrebbe portare Teheran a perdere il suo programma nucleare.

"Se entriamo in una guerra su larga scala, gli Stati Uniti e Israele probabilmente la vedranno come un'opportunità per distruggere il programma nucleare iraniano, che è più vicino che mai allo sviluppo di armi nucleari. Ciò comporterà un costo enorme, in termini di capacità militari e forse di perdite umane", avverte l'esperto.

Secondo Barbara Slavin, i diplomatici sono ora concentrati sulla riduzione della probabilità di un'escalation del conflitto.

"Questa è già la guerra più sanguinosa tra Israele e i suoi avversari da decenni", afferma Slavin. Ma Israele non può "bombardare la sua strada verso la pace". A un certo punto, si deve fare uno sforzo serio per cercare di risolvere i problemi dei palestinesi".

In questo, secondo l'esperta, i partner e gli amici arabi di Israele possono svolgere un ruolo.

"Una risoluzione pratica e giusta di questo conflitto è nell'interesse di tutta l'umanità. Ma è molto, molto difficile da raggiungere", sottolinea Slavin.

La guerra tra Israele e Hamas è il tema principale della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dei Paesi dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, che si terrà a Gedda in Arabia Saudita il 18 ottobre.