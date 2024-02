Giappone: perdita di acqua radioattiva nella centrale di Fukushima

Di Euronews

Oltre 5 tonnellate d'acqua sono fuoriuscite da una macchina di trattamento della centrale di Fukushima. Nel 2011 lo tsunami provocò ingenti danni

PUBBLICITÀ

Un'acqua altamente radioattiva è fuoriuscita da una macchina di trattamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, che ha subito una tripla fusione a seguito del terremoto e dello tsunami del 2011. Nessuno è rimasto ferito e il monitoraggio delle radiazioni non ha mostrato alcun impatto sull'ambiente esterno, ha dichiarato giovedì il gestore dell'impianto.

Come è stata scoperta la perdita di acqua radioattiva

Un operaio dell'impianto ha trovato la perdita mercoledì mattina durante il controllo delle valvole di una macchina per il trattamento SARRY, progettata per rimuovere principalmente cesio e stronzio dall'acqua contaminata, ha dichiarato la Tokyo Electric Power Company Holdings. La macchina è stata fermata per lavori di manutenzione. Circa 5,5 tonnellate metriche (6 tonnellate) di acqua radioattiva, sufficienti a riempire due normali piscine da cortile, sono fuoriuscite da una presa d'aria, lasciando una pozza d'acqua su una piastra di ferro all'esterno e infiltrandosi nel terreno circostante, ha dichiarato la TEPCO, ma nessuna acqua radioattiva è uscita dal complesso.

Cosa ha provocato la perdita di acqua radioattiva

La radioattività dell'acqua fuoriuscita era 10 volte superiore al limite legale di rilascio, ha dichiarato la TEPCO. La pozza d'acqua è stata ripulita e il terreno contaminato è stato rimosso, ha dichiarato il portavoce della TEPCO Kenichi Takahara. Non è chiaro quando la macchina abbia iniziato a perdere, ma la TEPCO ha dichiarato che martedì, durante un'ispezione, non sono stati rilevati problemi. La perdita potrebbe essere stata causata da valvole lasciate aperte mentre gli operai sciacquavano la macchina con acqua filtrata, un processo destinato a ridurre i livelli di radiazioni prima dei lavori di manutenzione, ha detto Takahara.

Livelli radioattivi nella norma attorno all'impianto

La TEPCO ha dichiarato che dieci delle 16 valvole dell'aria che avrebbero dovuto essere chiuse sono state lasciate aperte durante il lavaggio e la perdita si è fermata quando le valvole sono state chiuse. I livelli di radiazioni intorno all'impianto e all'interno delle grondaie del complesso non sono aumentati.

Il progetto delle acque reflue riversate in mare

La macchina di filtraggio fa parte del controverso progetto di scarico delle acque reflue della TEPCO, iniziato ad agosto. Gli scarichi, che si prevede continueranno per decenni, sono stati fortemente osteggiati dai gruppi di pescatori e dai Paesi vicini, tra cui la Cina, che ha immediatamente vietato le importazioni di tutti i frutti di mare giapponesi.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, durante un briefing giornaliero giovedì, ha dichiarato che l'ultimo incidente ha evidenziato i problemi di gestione della TEPCO e ha messo in dubbio la sua capacità di effettuare in sicurezza lo scarico di acqua trattata per decenni. Wang ha esortato il Giappone a rispondere alle preoccupazioni della comunità internazionale e a gestire lo scarico in modo responsabile, cooperando con un sistema di monitoraggio indipendente e a lungo termine che coinvolga i Paesi vicini e altre parti interessate. L'ultima perdita arriva solo pochi mesi dopo un'altra fuoriuscita accidentale in un impianto di trattamento separato, chiamato Advanced Liquid Processing System (ALPS).

In quell'incidente, quattro lavoratori sono stati spruzzati con rifiuti liquidi radioattivi mentre pulivano le tubature dell'ALPS. Sebbene due di loro siano stati brevemente ricoverati in ospedale per contaminazione della pelle, nessuno ha mostrato sintomi di avvelenamento.