Video. Giappone, quando la luce diventa arte: immagini dalla mostra immersiva

Uno spettacolo di luci cangianti e iridescenti da cui lasciarsi sommergere per vivere dei momenti che sembrano sospesi nel tempo e nello spazio. Si tratta dell' esposizione immersiva del rinomato museo d'arte digitale teamLab Borderless, che riapre le sue porte a Tokyo, in Giappone, con una nuova collezione di opere d'arte.

Qui i visitatori possono interagire con i giochi di luce che in alcuni casi si trasformano al tocco della persona che li ammira. Dalle farfalle digitali che prendono il volo al contatto, ai fili di luce che seguono i movimenti dei visitatori, il museo offre un'esperienza dinamica e coinvolgente.

"Ovunque le persone si trovino la luce più vicina a loro si illumina e sono posizionate in modo da sembrare sempre belle. Voglio rendere questo Borderless un luogo in cui le persone possano sentire e sperimentare la bellezza della continuità", afferma il fondatore di teamLab, Toshiyuki Inoko.

Originariamente situato a Odaiba, il museo ha chiuso i battenti nell'agosto 2022 per trasferirsi in una nuova sede nel centro della città. Dalla sua inaugurazione nel 2018, teamLab Borderless è diventato un fenomeno globale con 2,3 milioni di visitatori in un anno da oltre 160 Paesi e regioni.