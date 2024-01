Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Di Maria Michela D'Alessandro

L'Assemblée Nationale ha approvato la riforma per inserire nella Costituzione una "libertà garantita" per le donne di far ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza. Adesso il testo passerà al Senato