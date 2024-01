Di Euronews

Molte persone emigrano dalla Serbia per cercare fortuna in altri Paesi europei, un fattore che determina una grave carenza di forza lavoro. Nonostante la presenza dei lavoratori stranieri sia raddoppiata molti di loro non rimangono nel Paese a causa delle difficoltà a integrarsi

La carenza di forza lavoro in Serbia ha ripercussioni pesanti e il Paese deve puntare sui lavoratori che arrivano dall'estero.

Il Paese dei Balcani è al nono posto nel mondo per il numero di persone che perde ogni anno. Lo dimostrano i dati statistici e, oltre alla crescita naturale negativa, anche la fuga dei cervelli è un grosso problema per Belgrado.

Sono circa 72 mila le persone in meno all'anno, pari alle dimensioni di una città serba di medie dimensioni. Questa cifra comprende due dati: l'aumento naturale negativo, cioè il numero di persone che si perde nella differenza tra morti e nuovi nati, e il numero di coloro che lasciano il Paese.

In un decennio mezzo milione di abitanti in meno

Secondo i dati dell'Ufficio di statistica, l'aumento naturale negativo è di circa 46 mila persone, mentre il resto di quasi 30 mila persone è costituito da coloro che si sono trasferiti fuori dal Paese. Tuttavia, molti fattori indicano che il numero di persone che lasciano il Paese ogni anno è significativamente più alto di questo numero e oscilla tra le 45 e le 60 mila persone.

Inoltre, il recente censimento della popolazione ha mostrato che nel periodo dal 2011 al 2022 la Serbia ha perso quasi mezzo milione di abitanti. Gli esperti avvertono che anche queste cifre non sono reali, ma che il numero di persone perse dalla Serbia è ancora più alto, perché i dati su coloro che hanno lasciato il Paese non sono adeguati.

Carenza di forza lavoro significativa

Un problema che ha un grave impatto sulla forza lavoro. Anestesisti, neurologi, pediatri, oculisti sono solo alcuni degli specialisti che mancano nelle istituzioni sanitarie della Serbia.

I settori del trasporto e dell'edilizia sono tra i più colpiti dalla carenza di lavoratori. Mancano circa 20mila autisti nel settore del trasporto su strada, cioè circa l'8 per cento degli autisti di camion e il 17 per cento degli autisti di autobus.

Si può sicuramente affermare che la Serbia ha un bisogno cronico di lavoratori edili. E mentre dal Paese i pittori, i pittori di facciate, gli stuccatori e i ceramisti vanno in Svezia e in Norvegia per un salario di 2.500 euro al mese, i muratori dell'Albania e della Macedonia vengono a lavorare in Serbia per un salario giornaliero di 25 euro, in media.

La lingua è l'ostacolo principale all'integrazione dei lavoratori stranieri: l'esempio della Croazia

Muratori, fattorini e autisti vengono sempre più spesso da Nepal, India, Pakistan e Sri Lanka. Dal 2020 il numero di lavoratori stranieri è raddoppiato e la mancanza di conoscenza della lingua appare come il problema principale per l'integrazione nella società.

Un fattore che porta molti tra i migranti a non rimanere in Serbia ma a spostarsi in altri Paesi europei. Secondo i dati del ministero del Lavoro serbo di dicembre, sono stati rilasciati quasi 49mila permessi di lavoro a stranieri. La conoscenza della lingua non è un requisito.

Ora le autorità cittadine serbe cercano di imparare dalla vicina Croazia. A Zagabria presto non ci sarà più bisogno di un traduttore perché i lavoratori stranieri parleranno croato. La Città pagherà loro i corsi di lingua a partire da marzo.