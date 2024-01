Attivisti per i diritti dei palestinesi hanno interrotto un evento elettorale di Joe Biden martedì in Virginia chiedendo di "fermare il genocidio a Gaza". Il presidente degli Stati Uniti parlava a favore della libertà di aborto

Manifestanti per i diritti dei palestinesi hanno interrotto un evento elettorale sulla libertà di scelta in gravidanza, martedì in Virginia, a cui stavano partecipando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.

Biden era impegnato nel suo discorso a Manassas, quando un uomo ha sollevato una bandiera palestinese e ha iniziato a protestare. Altre persone tra il pubblico si sono alzate in piedi gridando:"Subito il cessate il fuoco". Una donna ha mostrato un cartello con su scritto "Fermate il genocidio" mentre interveniva la sicurezza.

Gli Stati Uniti sono stati bersaglio di critiche per avere sostenuto finora la campagna militare di Israele contro Hamas a Gaza e per avere bloccato risoluzioni di condanna della guerra da parte delle Nazioni Unite.

Sul tema dell'evento, l'aborto, Biden aveva detto prima di essere ripetutamente fermato che "la persona più responsabile di aver portato via questa libertà in America è Donald Trump".

L'aborto è tra i temi cruciali delle presidenziali 2024 negli Usa

Durante la sua presidenza infatti, tra il 2016 e 2020, Trump ha nominato tre giudici conservatori alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che poi nel 2022 ha annullato Roe v. Wade.

Si tratta della sentenza che dal 1973 garantiva il diritto federale all'aborto, causando in molti Stati un'immediata limitazione della possibilità di interrompere una gravidanza.

Politica estera e libertà riproduttiva sono due dei temi su cui si concentra la campagna elettorale che porterà fino alle presidenziali del prossimo novembre.

La contestazione al presidente Biden è avvenuta mentre in New Hampshire si tenevano le primarie repubblicane vinte da Donald Trump su Nikki Haley.

In New Hampshire anche primarie democratiche: vince Biden

Dopo la vittoria precedente in Iowa, Trump sembra avviato alla candidatura repubblicana alla presidenza, dove dovrebbe vedersela proprio con Biden.

Tradizionalmente, il presidente in carica viene ricandidato dal proprio partito. Ma si tengono comunque delle elezioni primarie. Biden ha vinto quelle di lunedì in New Hampshire, nonostante non si fosse presentato. Il comitato elettorale nazionale dei Democratici infatti aveva chiesto allo stato di rinviare il voto, ottenendo un rifiuto.

Il comitato ha risposto ritirando i 24 elettori che avrebbero dovuto rappresentare il New Hampshire alla convention che ad agosto nominerà ufficialmente il candidato democratico alla presidenza.

I democratici del piccolo Stato del nord-est, sono andati a votare comunque e hanno dato il 67% delle preferenze a Biden e solo il 19% al deputato Dean Phillips.

La prima consultazione del partito democratico si terrà ufficialmente il **mese prossimo in Carolina del Sud. **