Stati Uniti, Biden attacca Trump: "È una minaccia per il Paese"

Alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco al Congresso, il presidente Usa attacca il suo principale avversario alle prossime elezioni. "Ha promesso di graziare gli insurrezionisti", dice Biden. Trump contrattacca e parla di "ostaggi" non manifestanti al Campidoglio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato il via alla campagna elettorale del 2024 nel giorno della vigilia del terzo anniversario dell'attacco al Congresso Usa. Il comizio si è tenuto a Valley Forge, in Pennsylvania, dove George Washington e l'esercito continentale trascorsero un cupo inverno quasi 250 anni fa. Duro l'attacco di Biden al suo principale avversario, l'ex presidente Donald Trump. Immediata la reazione del tycoon da un palco dell Iowa.

Biden: "Trump è una minaccia per il Paese"

Biden ha detto venerdì che gli sforzi di Donald Trump per riprendersi la Casa Bianca nel 2024 rappresentano una grave minaccia per il Paese. "Il 6 gennaio 2021 ha segnato un momento in cui abbiamo quasi perso l'America - abbiamo perso tutto", ha detto il capo di Stato Usa e aggiunto che la sua corsa alle presidenziali è "tutta incentrata" sulla sopravvivenza della democrazia americana.

Attacco al Campidoglio: nove morti

"Sappiamo tutti chi è Donald Trump", ha detto Biden. "La domanda a cui dobbiamo rispondere è: chi siamo?". Biden ha illustrato il ruolo di Trump nell'attacco al Campidoglio, quando una folla di sostenitori del repubblicano ha invaso l'edificio mentre i legislatori stavano contando i voti del Collegio Elettorale che hanno certificato la vittoria del candidato democratic. Più di cento agenti di polizia sono stati feriti, picchiati e attaccati dai manifestanti che hanno travolto le autorità per entrare nell'edificio.Nove persone che si trovavano al Campidoglio quel giorno sono morte durante o dopo i disordini, tra cui diversi agenti che sono morti suicidi, una donna che è stata colpita e uccisa dalla polizia mentre cercava di entrare nell'aula della Camera e altri tre sostenitori di Trump che, secondo le autorità, hanno avuto un'emergenza medica.

Binde: "Trump ha promesso di graziare gli insurrezionisti"

"Cosa ha fatto Trump? Ha chiamato questi insurrezionisti 'patrioti'", ha detto Biden, "e ha promesso di graziarli se tornerà in carica". Il presidente Usa ha poi criticato Trump per aver "glorificato" invece di condannare la violenza politica. Biden ha detto che "cercando di riscrivere i fatti del 6 gennaio, Trump sta cercando di rubare la storia nello stesso modo in cui ha cercato di rubare le elezioni". "La campagna di Donald Trump è incentrata su di lui", ha detto Biden. "Non l'America. Non su di voi. La campagna di Donald Trump è ossessionata dal passato, non dal futuro". E ha aggiunto: "Non c'è confusione su chi sia Trump o su cosa intenda fare".

Trump attacca i democratici

Trump, che deve affrontare 91 accuse penali derivanti dai suoi tentativi di ribaltare la sconfitta contro Biden e altri tre casi di reato, sostiene che Biden e i vertici democratici stiano cercando di minare la democrazia usando il sistema legale per ostacolare la sua campagna. Venerdì la Corte Suprema ha fatto sapere che si pornuncerà sull'eventualità che Trump possa essere tenuto fuori dal voto a causa dei suoi sforzi per ribaltare la sconfitta elettorale del 2020.

Parlando in Iowa venerdì, Trump ha ripetuto le sue false affermazioni di aver vinto le elezioni del 2020 e la sua affermazione che i rivoltosi del Campidoglio erano patriottici, e ha definito le lunghe pene detentive inflitte ad alcuni colpevoli - che Trump chiama "ostaggi" e che sono stati condannati per reati come l'aggressione di agenti di polizia il 6 gennaio o la cospirazione sediziosa - "una delle cose più tristi".