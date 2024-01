A Florence, in Alabama, una persona attraversa la centrale North Pine Street, coperta di ghiaccio e neve (18 gennaio 2024) - Diritti d'autore Dan Busey/2021

A Florence, in Alabama, una persona attraversa la centrale North Pine Street, coperta di ghiaccio e neve (18 gennaio 2024) - Diritti d'autore Dan Busey/2021

Gli Stati Uniti alle prese con ghiaccio e neve. 92 morti confermati, anche in alcuni Stati meridionali. Allarme freddo in Europa, dalla Croazia alla Spagna, passando per l'Italia