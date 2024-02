Freddo e neve da record in Alaska: caduti 2,5 metri

Di Euronews

In Alaska il freddo non è mai stato così intenso, tanto da battere un nuovo record. In tutto il Paese regna il gelo con temperature intorno ai -30 gradi Celsius

Gran parte dell'Alaska è piombata in un gelo profondo, con temperature ben al di sotto dello zero. Ad Anchorage si sono registrate le temperature più basse degli ultimi anni e il sindaco ha aperto alcune strutture per aiutare chi ne ha bisogno a riscaldarsi.

Neve da record a Juneau

A Juneau, la capitale dello Stato, la neve ha ricoperto strade e tetti dopo una tempesta di due giorni che ha contribuito nello stabilire un nuovo record di nevicate a gennaio, di 2 metri. Un fenomeno inusuale se si considera che la città è circondata da una foresta pluviale relativamente temperata.

La neve è talmente tanta che gli abitanti temono possa sfondare i tetti di edifici e case.

Ad Anchorage meno trenta gradi sotto lo zero

Anchorage invece ha superato i 2,5 metri di neve questa settimana, la prima volta che la città più grande dello Stato ha raggiunto questo traguardo. La temperatura è precipitata a -27,2 gradi Celsius, la più fredda degli ultimi 15 anni. La scorsa settimana il sindaco Dave Bronson ha firmato una dichiarazione di emergenza valida fino al 9 febbraio, aprendo alcune strutture per riscaldarsi, alcune aperte 24 ore su 24.

Per gran parte della scorsa settimana, le temperature sono state di -40 gradi Celsius a Fairbanks, una città dell'entroterra di circa 32mila abitanti che è una destinazione popolare per vedere l'aurora boreale. In altre città, il termometro ha oscillato per giorni tra i -34,4 Celsius e i -28,9 Celsius.