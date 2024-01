Di Euronews Agenzie: AP

Uccisi venerdì 9 soldati in una base militare in Turchia. Ankara risponde con bombardamenti su Iraq e Siria contro i curdi

La Turchia ha effettuato attacchi aerei contro i militanti curdi nei vicini Iraq e Siria, ha dichiarato il ministero della Difesa turco. L'azione arriva un giorno dopo che un attacco a una base militare turca in Iraq ha ucciso nove soldati turchi.

La Turchia lancia spesso attacchi contro obiettivi in Siria e Iraq che ritiene affiliati al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), gruppo separatista curdo vietato che dagli anni Ottanta conduce un'insurrezione contro la Turchia.

Colpiti obiettivi nel nord dell'Iraq e in Siria

Il ministero della Difesa ha dichiarato che gli aerei hanno colpito obiettivi a Metina, Hakurk, Gara e Qandil nel nord dell'Iraq, ma non ha specificato le aree in Siria. I jet da combattimento hanno distrutto caverne, bunker, rifugi e impianti petroliferi "per eliminare gli attacchi terroristici contro il nostro popolo e le nostre forze di sicurezza... e per garantire la sicurezza dei nostri confini", aggiungendo che "molti" militanti sono stati "neutralizzati" negli attacchi.

Venerdì sera, alcuni attentatori hanno tentato di infiltrarsi in una base militare nella regione curda semi-autonoma dell'Iraq settentrionale, uccidendo cinque soldati. Altri quattro sono morti in seguito per ferite gravi. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che anche 15 militanti sono stati uccisi.

Nessun commento da parte del Pkk

Non ci sono stati commenti immediati da parte del Pkk, del governo di Baghdad o dell'amministrazione della regione curda. La Turchia ha lanciato l'operazione Claw-Lock nel nord dell'Iraq nell'aprile del 2022, durante la quale ha stabilito diverse basi nel governatorato di Duhok. Baghdad ha ripetutamente protestato per la presenza delle truppe turche e ne ha chiesto il ritiro. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha espresso le sue condoglianze per la morte dei soldati turchi su X, ex Twitter. "Combatteremo fino alla fine contro l'organizzazione terroristica del PKK dentro e fuori i nostri confini", ha scritto.

Arrestate oltre cento persone sospettate di legami con il Pkk

Nel frattempo, il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato che la polizia ha arrestato 113 persone sospettate di legami con il Pkk in seguito a retate in 32 province turche. Ha aggiunto che quattro persone sono state arrestate dopo che la polizia ha identificato 60 account di social media che "inneggiavano all'organizzazione terroristica separatista a scopo provocatorio" o che avevano diffuso informazioni fuorvianti.

Tre settimane fa, secondo i funzionari turchi, militanti affiliati al Pkk hanno cercato di fare irruzione in una base turca nel nord dell'Iraq, causando la morte di sei soldati. Il giorno successivo, altri sei soldati turchi sono stati uccisi in scontri.

La Turchia ha reagito lanciando attacchi contro siti che, secondo i funzionari, erano associati al Pkk in Iraq e Siria. Il ministro della Difesa Yasar Guler ha dichiarato che decine di militanti curdi sono stati uccisi in attacchi aerei e terrestri.

Non è stato immediatamente chiaro se l'attacco di venerdì sera e quello di tre settimane prima avessero come obiettivo la stessa base. Il sito web Rudaw, con sede a Erbil, nel nord dell'Iraq, ha riferito che la base attaccata venerdì si trovava sul monte Zap, nel distretto di Amedi, a 17 chilometri dal confine con la Turchia.

Nel frattempo, l'agenzia di stampa statale turca Anadolu ha dichiarato che un militante di alto livello del Pkk è stato "neutralizzato" in Iraq. Faik Aydin è stato preso di mira in un'operazione condotta dall'agenzia di intelligence turca (Mit), a circa 160 chilometri all'interno della frontiera turco-irachena, ha riferito Anadolu.

Lo stallo sui curdi in Siria

Il Pkk, che mantiene basi nel nord dell'Iraq, è considerato un'organizzazione terroristica dagli alleati occidentali della Turchia, compresi gli Stati Uniti. Dall'inizio del conflitto, nel 1984, sono morte decine di migliaia di persone. Turchia e Stati Uniti, tuttavia, non sono d'accordo sullo status dei gruppi curdi siriani, che sono stati alleati di Washington nella lotta contro il gruppo dello Stato Islamico in Siria.