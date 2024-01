Si avvicina il secondo anniversario dell'inizio della guerra e l'Ucraina tenta di contrattaccare dopo la pesante offensiva di Mosca delle settimane scorse. In una serie di attacchi con i droni nelle regioni di confine Kiev ha colpito un deposito di petrolio Bryansk

Un drone ucraino ha colpito venerdì un deposito di petrolio nella Russia occidentale, provocando un enorme incendio.

Quattro serbatoi di petrolio con una capacità totale di seimila metri cubi sono andati a fuoco dopo che il drone ha raggiunto Klincy, una città di quasi 70mila abitanti situata a circa 60 chilometri dal confine ucraino, secondo il governatore locale e l'agenzia di stampa statale russa Tass.

Le difese aeree hanno bloccato il drone, che però ha sganciato il suo carico esplosivo sulla struttura, ha dichiarato il governatore regionale di Bryansk Alexander Bogomaz. Non ci sono state vittime, ha aggiunto.

Bogomaz ha dichiarato che l'incendio è difficile da spegnere e richiede attrezzature specializzate, aggiungendo che 32 persone sono state evacuate dalle loro case vicino al deposito.

Attacchi intensificati mentre ci si avvicina al secondo anniversario dell'invasione

Le forze di Kiev stanno provando a estendere la portata dei loro attacchi al territorio russo in vista del secondo anniversario dell'inizio della guerra. Una mossa che sembra voler mettere in discussionele affermazioni del presidente russo Vladimir Putin secondo cui la vita in Russia si svolgerà normalmente prima delle elezioni presidenziali del 17 marzo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di colpire più obiettivi all'interno delle regioni russe di confine quest'anno. Le difese aeree di Mosca sono concentrate nelle regioni occupate dell'Ucraina, affermano i funzionari di Kiev, lasciando sguarniti gli obiettivi all'interno del territorio russo. Bersagli che diventano sempre più vulnerabili vista la volontà degli alleati di Zelensky di fornire missili a lungo raggio all'esercito ucraino.

Nel frattempo, i bombardamenti russi nella regione nord orientale di Kharkiv hanno ucciso una donna di 57 anni, e una mina terrestre ha ucciso un uomo, ha riferito venerdì l'ufficio del presidente ucraino.

Festività cancellate a Belgorod

La città russa di Belgorod, anch'essa vicina al confine ucraino, ha cancellato le tradizionali feste ortodosse dell'Epifania venerdì scorso a causa della minaccia di attacchi con i droni ucraini. È stata la prima volta che eventi pubblici di rilievo sono stati annullati in Russia a causa di una minaccia ucraina.

I media nazionali ucraini, citando un funzionario dei servizi segreti, hanno affermato che venerdì i droni ucraini hanno attaccato anche un impianto di produzione di polvere da sparo a Tambov, a circa seicento chilometri a sud di Mosca.

Il governatore di Tambov Maxim Yegorov ha dichiarato che l'impianto funzionava normalmente, secondo l'agenzia di stampa russa Rbc. In precedenza, l'agenzia di stampa Mash aveva riferito che un drone ucraino era caduto giovedì sui locali dell'impianto, ma non aveva causato danni.

Drone ucraino abbattuto alle porte di San Pietroburgo

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che un drone ucraino è stato abbattuto giovedì alla periferia di San Pietroburgo.

Secondo Vladimir Rogov, responsabile del coordinamento delle regioni russe annesse all'Ucraina, i rottami del drone sono caduti nei locali di un terminal petrolifero alla periferia della città. Mikhail Skigin, coproprietario dello stabilimento, ha confermato che il drone aveva come obiettivo il polo.

San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia, si trova a circa novecento chilometri a nord del confine con l'Ucraina. È la prima volta che un drone ucraino penetra così in profondità nel territorio russo.