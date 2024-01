Macron annuncia che la Francia fornirà all'Ucraina missili di precisione Scalp, la versione nazionale degli Storm Shadow che hanno permesso attacchi a ponti e basi russe in Crimea e Donbass. Macron, ora a Davos, sarà a Kiev a febbraio

PUBBLICITÀ

La Francia invierà all'Ucraina 40 missili Scalp, sistemi di artiglieria Caesar e nuove munizioni, ha detto il presidente Emmanuel Macron martedì sera a Parigi.

"Non possiamo permettere che la Russia vinca, per la sicurezza dell'Europa" ha dichiarato Macron in una conferenza stampa all'Eliseo, in cui ha illustrato anche i piani del governo per affrontare le crisi globali in corso.

La Francia, come altri membri dell'Unione europea, ha incrementato la propria produzione militare per assistere lo sforzo bellico dell'Ucraina, che Macron visiterà a febbraio.

Tuttavia, la priorità restano la diplomazia e soluzioni concordate a partire da un cessate il fuoco Gaza e dal pieno ripristino della circolazione dei cargo nel m****ar Rosso minacciata dagli Houthi yemeniti.

"Intendiamo garantire la libertà di navigazione. Siamo attenti all'equilibrio nella regione e al fatto che non ci deve essere un'escalation" ha detto il presidente francese, prima di raggiungere il Forum economico mondiale di Davos.

I missili Scalp (acronimo di Système de croisière conventionnel autonome à longue portée) sono la versione francese degli Storm shadow già forniti a Kiev dal Regno Unito.

Hanno un raggio d'azione di 300-400 chilometri, che ha già permesso di colpire obiettivi di alto valore militare dietro le linee difensive russe.